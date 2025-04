Ta historia brzmi jak horror, ale wydarzyła się naprawdę. Maleńka ranka na nodze przeistoczyła się w dziurę w goleni, co sprawiło, że konieczna była amputacja. Jak do tego doszło?

Pewnego dnia 43-letnia Tanya Czernozukow z Breaston w Anglii zacięła się podczas depilowania nóg za pomocą jednorazowej maszynki. Na jej prawym goleniu pojawiła się ranka, która zamieniła się w strup. Tanya zatrzymała krwawienie chusteczką i myślała, że zranienie szybko się zagoi. Niestety, z czasem było coraz gorzej.

Robiłam to tysiące razy, więc po prostu przyłożyłam do ranki kawałek chusteczki, żeby zatrzymać krwawienie. Parę tygodni później moja noga stała się zielono-czarna od kostki do kolana. Ból był nie do zniesienia

– powiedziała Czernozukow w rozmowie z Daily Mail.