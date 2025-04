Cukrzyca to choroba, która zatacza coraz szersze kręgi. Jest bardzo niebezpieczna, a jej powikłania mogą spowodować nawet... śmierć! Poznaj 9 groźnych powikłań cukrzycy!

Powikłania cukrzycy są najczęściej wynikiem zaniedbania leczenia i diety. Sprawdź, czym grozi zaniedbana cukrzyca.

Cukrzyca typu 1 groźniejsza od typu 2?

Groźne powikłania cukrzycy

1. Zakwaszenie organizmu

Gdy niemożliwe jest pozyskanie energii z glukozy, organizm zaczyna produkować ją spalając tłuszcze. Jednym z produktów ich spalania są kwasotwórcze ciała ketonowe. Gdy ich ilość gwałtowanie wzrasta, mamy do czynienia z kwasicą ketonową. Taki stan wywołuje szereg nieprzyjemnych dolegliwości (nudności, wymioty, bóle głowy, złe samopoczucie), a w skrajnych przypadkach może prowadzić do utraty przytomności, śpiączki a nawet śmierci.

2. Hipoglikemia

Hipoglikemia, czyli spadek stężenia glukozy we krwi poniżej normy, zwykle rozwija się na skutek przyjęcia niewłaściwej dawki leków przez chorego lub zaniedbania diety odpowiedniej dla cukrzyków. Hipoglikemii towarzyszy uczucie słabnięcia, niepokoju a także nadmierne pocenie się. W skrajnych przypadkach może prowadzić do rozwoju tzw. śpiączki cukrzycowej, a nawet śmierci.

3. Uszkodzenie naczyń krwionośnych

Długotrwałe, wysokie stężenie glukozy we krwi powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych. Uszkodzenia te dotyczą zarówno naczyń włosowatych oraz drobnych naczyń krwionośnych (mikroangiopatie) oraz średnich i dużych tętnic (makroangiopatie). Mikro i makroangiopatie są bezpośrednią przyczyną szeregu powikłań, na które narażeni są chorzy na cukrzycę.

4. Problemy ze wzrokiem

Wysoki poziom cukru powoduje uszkodzenie drobnych naczyń krwionośnych siatkówki oka, delikatnej błony odpowiedzialnej za odbieranie bodźców wzrokowych. Retinopatia cukrzycowa, bo taką nazwę nosi ta zmiana, prowadzi do stopniowo pogłębiających się problemów ze wzrokiem (zamglone widzenie, plamy), zaćmy a nawet całkowitej utraty wzroku.

5. Problemy z nerkami

Kolejną konsekwencją cukrzycy jest uszkodzenie kłębuszków nerkowych, czyli drobnych naczyń krwionośnych odpowiedzialnych za filtrowanie krwi w nerkach. Zmiany te noszą nazwę nefropatii cukrzycowej i przyczyniają się do stopniowego rozwoju niewydolności nerek. W zaawansowanych stopniach nefropatii cukrzycowej zachodzi konieczność dializ, a nawet przeszczepu niewydolnej nerki.

6. Uszkodzenie nerwów

Mikroangiopatia może prowadzić neuropatii, czyli uszkodzenia włókien nerwowych. Bardzo charakterystycznym objawem neuropatii cukrzycowej jest uczucie pieczenia, swędzenia i drętwienie dłoni oraz stóp chorych. Objawy te często nasilają się nocą. W zaawansowanym stadium choroby neuropatie mogą dotyczyć dużych nerwów i wywoływać m.in. zaburzenia pracy serca, problemy trawienne czy impotencję.

7. Zespół stopy cukrzycowej

Uszkodzenia naczyń krwionośnych powodują pogorszenie ukrwienia stóp, co w połączeniu ze skłonnością do powstawania skrzepów skutkuje niedotlenieniem tkanek. Przyczynia się to do rozwoju zmian martwiczych. Dodatkowo uszkodzenie nerwów powoduje zaburzenia czucia, czego efektem jest nieodczuwanie bólu towarzyszącego otarciom i ranom.

8. Choroby serca

Towarzyszące cukrzycy makroangiopatie powodują rozwój zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych, odpowiedzialnych za ukrwienie serca. Konsekwencją tych zmian jest pogorszenie przepływu przez nie krwi, co prowadzi to do rozwoju choroby niedokrwiennej serca, a także zawału.

9. Udar mózgu

Na skutek rozwoju zmian miażdżycowych zwężeniu mogą ulec także naczynia krwionośne odpowiedzialne za odpowiednie ukrwienie mózgu. Niedokrwienie tego organu może prowadzić do rozwoju niedowładów a także udaru mózgu.

Nie daj się cukrzycy!

