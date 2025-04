Chcesz uniknąć niespodzianek i monitorować na bieżąco stan swojego zdrowia i zdrowia dziecka – badaj się. Zrób sobie terminarz niezbędnych badań.

Ciąża to okres od zapłodnienia do porodu. Towarzyszy jej wiele dużych zmian w organizmie kobiety. Dlatego okres ten warto monitorować od początku do końca. Zobacz, co i kiedy warto badać.

Oczekiwanie narodzin dziecka to nie choroba, lecz naturalny proces. Mimo to w organizmie kobiety zachodzi wówczas tak wiele poważnych zmian, że warto je monitorować. Umożliwiają to powszechnie dziś dostępne badania. Ich kalendarium zostało opracowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Zgodnie z nim ciężarna powinna:

W 7-8 tygodniu:

poddać się badaniu ginekologicznemu

W 9-10 tygodniu:

zważyć się i obliczyć swoje BMI

poddać się badaniu ginekologicznemu

zrobić cytologię i ocenę Ph wydzieliny pochwowej oraz WR

zrobić morfologię, analizę moczu oraz poziomu cukru na czczo

oznaczyć grupę krwi i przeciwciała tzw. Rh oraz przeciwciała różyczki, toksoplazmozy i HIV

sprawdzić stan zębów i piersi

W 11-14 tygodniu:

zważyć się

zmierzyć ciśnienie

poddać się badaniu ginekologicznemu

zbadać mocz oraz PH wydzieliny pochwowej

zrobić USG, test PAPP-A i potrójny HCG

W 15-20 tygodniu:

zważyć się

zmierzyć ciśnienie

zrobić morfologię i badanie moczu

zrobić test PAPP-A, potrójny HCG i HBs

poddać się badaniu położniczemu, określającego wysokość dna miednicy

ocenić stan wydzieliny pochwowej

oznaczyć przeciwciała Rh

W 21-2 tygodniu:

zważyć się

zmierzyć ciśnienie

zbadać mocz i poziom cukru po podaniu glukozy

USG piersi

poddać się badaniu położniczemu, określającego wysokość dna miednicy

ocenić stan wydzieliny pochwowej

ocenić ruchliwość płodu

sprawdzić obecność przeciwciał toksoplazmowy

W 27-32 tygodniu:

zrobić morfologię i badanie moczu

mierzyć ciśnienie

zważyć się

zrobić USG i ocenę Ph wydzieliny pochwowej

poddać się badaniu położniczemu, określającego wysokość dna miednicy

ocenić ruchliwość płodu

zbadać przeciwciała Rh

W 33-37 tygodniu:

zrobić morfologię i badanie moczu

mierzyć ciśnienie

zważyć się

poddać się badaniu położniczemu, określającego wysokość dna miednicy

ocenić ruchliwość płodu

zbadać piersi

zbadać tętno płodu

W 38-39 tygodniu:

zważyć się

zbadać mocz i ciśnienie

ocenić Ph wydzieliny pochwowej oraz wysokość dna miednicy

zbadać tętno i ocenić ruchliwość płodu

W i po 40 tygodniu:

zważyć się

zbadać mocz i ciśnienie

zrobić USG i KTG, ocenić ruchliwość płodu

ocenić wysokość dna miednicy

ocenić Ph wydzieliny pochwowej

Badania niestandardowe



Jeśli zachodzi konieczność można:

W 11-14 tygodniu zrobić: aminopunkcję oraz biopsję kosmówki

W 15-20 tygodniu: aminopunkcję

W 21-26 tygodniu: kordocentezę

Aminopunkcja to pobranie i badanie wód płodowych, które pozwala wykryć zespól Downa, uszkodzenia układu nerwowego i hemofilię.

Biopsja kosmówki to banie wycinka blony otaczającej zarodek, które umożliwia wykrycie genetycznego zaniku mięśni oraz niedokrwistość sierpowatą.

Kordocenteza to badanie krwi pępowinowej dające szansę wykrycia niektórych chorób genetycznych.

Podręczny słowniczek badań

MORFOLOGIA

Badanie krwi służące ogólnej ocenie stanu zdrowia, np. wykluczeniu anemii.

MOCZ

Jego analiza pokazuje, czy nerki pracują prawidłowo. Jeśli pojawi się cukier, można sprawdzić, czy kobieta w ciąży nie cierpi na cukrzycę.

CIŚNIENIE KRWI

Prosty pomiar na ręce pozwala m.in. wykryć zaburzenia będące np. objawem zatrucia ciążowego.

WR

Pozwala wykryć kiłę, czyli groźną chorobę weneryczną.

GRUPA KRWI I CZYNNIK RH

Dzięki niej bez badać można w razie konieczności zrobić transfuzję. Umożliwia też wykrycie konfliktu serologicznego, czyli niezgodności czynnika Rh u matki i dziecka.

GLUKOZA

Umożliwia wykrycie cukrzycy u kobiety ciężarnej.

CYTOLOGIA

Badanie to pomaga w ocenie stanu nabłonka szyjki macicy i wykryciu nowotworu. Zrobienie posiewu dodatkowo – zakażeniom drobnoustrojami chorobotwórczymi.

USG

Pozwala sprawdzić budowę macicy, rozwój płodu i wykryć ewentualne nieprawidłowości. A także określić termin porodu.

KTG

Dzięki niemu można ocenić pracę serca u dziecka oraz skurcze macicy.

HBs Badanie pozwala zbadać obecność antygenu na obecność wirusa HBs

TEST PAPPA-A

To określenie biochemicznych parametrów w krwi matki i płodu. Umożliwia wykrycie m.in. zespołu Downa, Edwardsa oraz Patau.

POTRÓJNE HCG

Podobnie jak PAPP-A pozwala ocenić ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa, Edwardsa lub wadami ośrodkowego układu nerwowego.

