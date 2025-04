Nowoczesne testy pozwalają wykryć obecność hormonu beta-hCG już kilka dni po zapłodnieniu. Po jakim czasie wykonać test ciążowy, żeby jak najwcześniej dowiedzieć się o ciąży? Odpowiedź zależy od tego, kiedy miałaś owulację, ile dni minęło od współżycia i czy twoje cykle miesiączkowe są regularne.

Reklama

Spis treści:

Aby potwierdzić lub wykluczyć ciążę, na początku warto wykonać domowy test ciążowy. Można go kupić w aptece lub drogerii. To metoda prosta i wiarygodna.

Test ciążowy wykrywa obecność gonadotropiny kosmówkowej (beta-hCG) w moczu lub we krwi. Jest to hormon wytwarzany przez zarodek kilka dni po zapłodnieniu. Jego wykrycie jest możliwe poprzez reakcję chemiczną zachodzącą z udziałem przeciwciał anty-hCG zawartych w teście. Stężenie hormonu na początku ciąży jest niewielkie, ale sukcesywnie rośnie — podwaja się co drugi dzień do 3. miesiąca ciąży. Po tym czasie stopniowo się obniża.

Wyróżnia się kilka rodzajów testów ciążowych:

test ciążowy płytkowy (kasetkowy) - polega na oddaniu moczu do pojemnika, a następnie nabraniu z niego pipetką potrzebnej ilości i wpuszczeniu kilku kropel na płytkę diagnostyczną,

- polega na oddaniu moczu do pojemnika, a następnie nabraniu z niego pipetką potrzebnej ilości i wpuszczeniu kilku kropel na płytkę diagnostyczną, test ciążowy strumieniowy — polega na konieczności utrzymania testu bezpośrednio pod strumieniem moczu,

— polega na konieczności utrzymania testu bezpośrednio pod strumieniem moczu, test ciążowy paskowy — polega na konieczności zebrania moczu do pojemnika, a następnie zanurzenia w nim paska dołączonego do zestawu,

— polega na konieczności zebrania moczu do pojemnika, a następnie zanurzenia w nim paska dołączonego do zestawu, test ciążowy z krwi — pozwala wykryć ciążę wcześniej niż domowe testy ciążowe z moczu, konieczne jest pobranie krwi,

— pozwala wykryć ciążę wcześniej niż domowe testy ciążowe z moczu, konieczne jest pobranie krwi, test ciążowy ze wskaźnikiem tygodnia ciąży.

Jaka jest wiarygodność testów ciążowych?



Wiarygodność testów ciążowych zależy od ich czułości i terminu, w jakim je wykonujemy. Im większe stężenie gonadotropiny kosmówkowej (beta-hCG) w organizmie, tym wyniki będą bardziej wiarygodne. Im test jest czulszy, tym wcześniej wykryje ciążę. Warto też dodać, że testy ciążowe przeznaczone do domowego użytku mają skuteczność 95-99%, testy z krwi - 100% już tydzień po zapłodnieniu.

Najlepszym momentem na zrobienie testu ciążowego jest spodziewany termin miesiączki, chociaż najbardziej czułe testy ciążowe pozwalają wykryć ciążę już 6 dni po zapłodnieniu. Producenci superczułych testów przekonują, że jest to możliwe nawet 2-4 dni po zapłodnieniu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że do zapłodnienia może dojść 2-5 dni po stosunku. Robienie testu kilka godzin po stosunku nie ma najmniejszego sensu, ponieważ poziom hormonu beta-hCG jest niewystarczający.

Na to kiedy można wykonać test ciążowy, aby jego wynik był wiarygodny, wpływa też czułość testu. Wskaźnik ten oznacza, jakie najmniejsze stężenie beta-hCG, potrafi on wykryć. Ultraczułe testy wykrywają stężenie beta-hCG już na poziomie 10 mlU/ml.

Najbardziej wiarygodny wynik testu ciążowego otrzymasz wtedy, gdy zrobisz go w terminie spodziewanej miesiączki. Wykonanie testu ciążowego ma sens nie wcześniej niż kilka dni po stosunku i owulacji zakładając, że do zapłodnienia doszło w jej dniu. Dopiero po tym wydarzeniu hormon beta-hCG pojawia się we krwi i w moczu. Jeśli jesteś bardzo niecierpliwa, możesz udać się na badania krwi na obecność hormonu beta-hCG - otrzymasz bardziej wiarygodny wynik niż w przypadku testu ciążowego z moczu.

Test ciążowy najlepiej wykonać rano, ponieważ wtedy w moczu jest najwyższe stężenie beta-hCG. Przed jego zrobieniem nie należy wypijać dużej ilości płynów, ponieważ może to nadmiernie rozcieńczyć mocz, przez co poziom hormonu będzie zbyt niski, aby można było wykryć ciążę.

Tak, test ciążowy może dać fałszywe wyniki: zarówno wynik fałszywie ujemny, jak i fałszywie dodatni.

Wynik fałszywie dodatni, związany z wykryciem beta-hCG w moczu, może być związany z przebytą niedawno ciążą, obecnością torbieli na jajnikach albo przyjmowaniem leków w ramach procedury in vitro.

Negatywny wynik testu ciążowego, pomimo że kobieta jest w ciąży, wynika najczęściej ze zbyt wczesnego wykonania testu. Negatywny wynik testu ciążowego, zwłaszcza wykonanego w pierwszych tygodniach po stosunku, nie wyklucza ciąży na 100%. W takiej sytuacji dla pewności warto powtórzyć badanie po 1-2 tygodniach, ale tylko wtedy, gdy nadal nie występuje miesiączka.

Na wczesnym etapie ciąży, w pierwszych dniach od współżycia, objawy ciąży na ogół nie są w ogóle zauważalne. Pierwszymi objawami ciąży mogą być niewielkie krwawienie (plamienie) i ból w nadburzuszu - są one związane z implantacją zarodka w macicy. Wczesne objawy ciąży zazwyczaj pojawiają się dopiero między 4. a 7. tygodniem ciąży, są to:

nudności,

tkliwość piersi,

senność,

ból pleców,

wzdęcia,

częstsze oddawanie moczu.

Przeczytaj: Co oznacza plamienie przed okresem?

Reklama

Czytaj także:

Test ciążowy - jak odczytać wynik?

Domowe sposoby na sprawdzenie ciąży - przegląd babcinych sposobów

Objawy ciąży: pierwsze objawy wczesnej ciąży, jak je rozpoznać