W mniej więcej 1/3 przypadków przyczyna zaburzeń płodności leży po stronie kobiety, w 1/3 dotyczy obojga partnerów, a w 1/3 sprowadza się do nieprawidłowych parametrów nasienia. Te ostatnie mogą być następstwem chorób, np. przebytej w dzieciństwie świnki, terapii prowadzonej u pacjentów onkologicznych czy np. występowania żylaków powrózka nasiennego.

Ale przyczyną obniżenia płodności może być także:

praca w wysokich temperaturach,

zamiłowanie do gorących kąpieli

przesiadywanie z laptopem na kolanach (jego bateria podgrzewa jądra).

pogorszenie nasienia odnotowuje się też u panów żyjących w stresie,

nadużywających alkoholu i palaczy.

Jak widać na wiele z tych czynników partner ma wpływ. Warto go więc zachęcić do zmiany nawyków, a w razie potrzeby zmodyfikować jego dietę. Poprawie jakości nasienia służą produkty chude, bogate w białko, pełnoziarniste, owoce i warzywa. Po konsultacji z lekarzem można włączyć też suplementy (selen, cynk, wit. E i C). Zanim jednak zacznie się jakąkolwiek kurację czy pogłębioną diagnostykę u partnerki, trzeba sprawdzić kondycję nasienia. Dlaczego to takie ważne? Bo sporo badań dla kobiet jest nie tylko kosztownych, ale też inwazyjnych. Zanim więc lekarz zdecyduje o tym czy są konieczne, powinien wiedzieć, jak kwestia płodności wygląda u mężczyzny. Absolutna podstawa to ogólne badanie nasienia. Polega ono na analizie próbki spermy oddanej podczas masturbacji.

5 ważnych zasad przy badaniu nasienia!

Przed badaniem należy zachować przez 2–7 dni seksualną wstrzemięźliwość. Przed pobraniem partner otrzyma od pojemniczek na nasienie. Musi do niego oddać cały ejakulat (nawet kropelka spermy poza naczyniem może zafałszować wyniki). Teoretycznie istnieje możliwość pobrania nasienia w domu – trzeba jednak to wcześniej ustalić z laboratorium. Jeśli partner zdecyduje się na taką opcję, powinien sobie przygotować pojemniczek (taki jak do badania moczu). Musi być on ogrzany do 25-37 stopni C, a potem przechowywany w pobliżu ciała, by próbka się nie wychłodziła i szybko (w ciągu ok. 30 minut) dowieziony do laboratorium. Ze względu jednak na związane z tym utrudnienia i ryzyko, że próbka zostanie jednak uszkodzona (np. przez nieodpowiednią temperaturę), zaleca się oddawanie nasienia w klinice lub laboratorium. Są do tego specjalnie przygotowane, zapewniające intymność pomieszczenia. Badania nasienia nie ma sensu robić w krótkim odstępie czasu od infekcji, która przebiegała z wysoką gorączką (najlepiej by przed badaniem nasienia organizm był przez 3 miesiące w dobrej formie.). W ciągu minimum 2 tygodni przed badaniem nasienia partner powinien stronic od nienaturalnego dla niego wysiłku (np. niech nie startuje nagle w maratonie).

Badanie nasienia – normy

Prawidłowe wartości przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia to:

objętość – 1,5 ml,

liczba plemników w ejakulacie – 39 mln,

liczba plemników w 1 ml ejakulatu – 15 ml,

ruchliwość 40%,

ruch progresywny (postępujący) – 32%,

żywotność 58 %,

morfologia 4%.

Znaczące odstępstwa mogą wymagać pogłębionej diagnostyki albo powtórzenia badania, aby ustalić czy wyniki takie to efekt to gorszy dzień, czy też szczytowa forma potencjalnego ojca.

Badanie nasienia – ceny

Zależnie od miasta, placówki oraz zakresu diagnostyki cena za ogólne badanie nasienia waha się od ok. 60 do ok. 180 zł.

