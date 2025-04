Biochemia - jak odczytać wyniki badań?

Peptyd C, albuminy, białko całkowite, glukoza, mioglobina, troponina, mocznik, kreatynina - jakie są ich prawidłowe stężenia w organizmie, co oznacza ich nadmiar lub niedobór? O czym świadczy podwyższony wskaźnik CRP? Co to jest przesączanie kłębuszkowe? Na te i inne pytania pozwoli Ci odpowiedzieć nasz zdrowotny niezbędnik dotyczący biochemii.