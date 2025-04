Amylaza, lipaza – czyli enzymy trzustkowe

Amylaza i lipaza to jedne z najbardziej aktywnych we krwi enzymów trzustkowych. Mimo że podwyższenie ich aktywności mogłoby świadczyć ewidentnie o procesie zapalnym, mającym miejsce w trzustce, nie jest to takie proste. W większości przypadków, aktywność amylazy czy lipazy nie jest podwyższona w momencie pobrania lub może świadczyć o chorobie toczącej się w zupełnie innym miejscu (na przykład w przypadku niewydolności nerek). Bardziej specyficzne dla zapalenia trzustki jest oznaczenie aktywności amylazy w próbce moczu, choć także nie musi świadczyć o toczącym się procesie chorobowym.

Dlaczego w chorobach trzustki badamy enzymy wątrobowe?

LDH to dehydrogenaza mleczanowa obecna w różnych postaciach w wielu narządach (w wątrobie, mięśniach lub nerkach). Niestety ten enzym także nie jest specyficzny dla uszkodzenia trzustki. Jego aktywność wzrasta w chorobach wątroby, w zawale serca, w chorobach nowotworowych oraz w przypadku nadmiernego niszczenia krwinek czerwonych (będącego wynikiem procesu chorobowego).

Jeśli zwiększona aktywność LDH pojawia się w kontekście badań trzustki, może świadczyć o toczących się agresywnym procesie zapalnym. Daje to lekarzowi informację o tym, że należy jak najszybciej rozpocząć leczenie.

AspAT to także enzym wątrobowy o nazwie transaminaza (lub aminotrasferaza) asparaginowa. Jego rola fizjologicznie polega na metabolizmie białek. Zwiększona aktywność tego enzymu obserwowana jest w przewlekłych i ostrych stanach zapalnych różnych narządów jamy brzusznej – między innymi trzustki.

USG jamy brzusznej - co powie nam o patologiach trzustki?

Jest to najmniej inwazyjne z badań obrazowych i pozwala uwidocznić obraz trzustki na tle innych narządów jamy brzusznej. Dzięki temu porównaniu lekarz będzie w stanie określić, czy narząd jest objęty procesem zapalnym. Ponadto w przypadku zaawansowanego przewlekłego zapalenia trzustki, gdy w miąższu narządu występują zwapnienia, USG jest najprostszym i najszybszym sposobem diagnostycznym do postawienia rozpoznania. Jeśli natomiast przyczyną stanu zapalnego są kamienie pęcherzyka żółciowego – także będą one widoczne w USG.

Tomografia komputerowa – ostatnia deska ratunku w chorobach trzustki

Jest badaniem niosącym ze sobą ryzyko ze względu na dużą dawkę promieniowania, która jest wykorzystywana w tomografii, dlatego wykonuje się je jedynie w celu potwierdzenia niewyjaśnionych przypadków zapaleń, torbieli lub diagnostyki nowotworów trzustki. Jest także przydatne, jeśli lekarz podejrzewa zmiany anatomiczne trzustki, jej przewodów lub narządów sąsiednich, utrudniające ich funkcjonowanie.

