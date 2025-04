Dlaczego bada się kał?

Analiza kału wykorzystywana jest w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego. Główne wskazania do przeprowadzenia badania to zakaźne choroby jelit, zaburzenia wchłaniania pokarmu, choroby pasożytnicze, wrzody żołądka i nowotwory. Dlatego też próbka kału pobranego od pacjenta poddana jest badaniom na obecność pasożytów, drobnoustrojów chorobotwórczych, krwi utajonej oraz nie strawionych resztek pokarmowych.

Polecamy: Krew w kale - alarmujący objaw

Reklama

Badanie parazytologiczne

Najczęściej jednak badanie kału wykonuje się w celu wykrycia pasożytów lub ich jaj. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie pierwotniaków (wiciowce, ameby), robaków płaskich (tasiemiec) i robaków obłych (glista, owsiki).

Przeczytaj: O czym świadczy obecność jaj pasożytów w kale?

Badanie sanepidowskie

W wielu zawodach wymaga się od pracowników wykonania badań kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella. Szczególnie istotne znaczenie ma to w przypadku osób pracujących w branży gastronomicznej oraz mających bezpośredni kontakt z innymi osobami. Więcej informacji na temat tych badań jest dostępnych w artykule:

Badanie sanepidowskie kału na nosicielstwo

Czemu służy badanie moczu?

Badanie moczu to prosta metoda diagnostyczna, przede wszystkim umożliwiająca ocenę funkcji układu moczowego. Analiza moczu obejmuje badania fizyczne (wygląd, barwa, odczyn, przejrzystość) oraz badania chemiczne (np. zawartość cukru, białka, amoniaku, czy mocznika).

Polecamy: Jak odczytać wynik badania moczu?

Jak pobrać próbkę moczu do badania?

W celu uzyskania wiarygodnych wyników badań moczu, należy odpowiednio pobrać materiał. Ważne jest, aby mocz przeznaczony do analizy był oddany rano, na czczo do specjalnego pojemnika i dostarczony do laboratorium w ciągu dwóch godzin od pobrania. Szczegółowy opis właściwego przygotowania materiału do badania moczu znajdziesz w artykule:

Jak przygotować się do badania moczu i jak go samodzielnie pobrać?

Reklama

O czym świadczy krew w moczu?

Niepokojącym objawem jest obecność krwi w moczu. Przyczyną takiego stanu zazwyczaj są nieprawidłowości w układzie moczowym. Często krwiomocz pojawia się w wyniku stanu zapalnego nerek lub kamicy w układzie moczowym.

Zobacz: Co oznacza obecność krwi w moczu?