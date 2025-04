Spis treści:

Jeśli chcemy oddać mocz do badania, przede wszystkim powinniśmy zakupić w aptece odpowiedni pojemniczek (lub woreczek w przypadku niemowląt). Pojemnik jest sprzedawany w dwóch wersjach: sterylnej (do posiewu moczu) lub niesterylnej (może być użyty do badania ogólnego moczu).

Mocz do badania należy oddać rano, po obmyciu okolic ujścia cewki moczowej. Nie wolno stosować środków odkażających (wody utlenionej, spirytusu itp.), ponieważ mogą fałszować wyniki testu. Najlepiej pobrać próbkę z pierwszej porannej porcji, pomijając początkowy strumień. W czasie oddawania moczu należy podstawić i napełnić pojemnik zakupiony w aptece do maksymalnie 3/4 pojemności.

Zakręcony i podpisany danymi pacjenta pojemnik zanosimy bezpośrednio do laboratorium lub przechowujemy w chłodnym miejscu, aby nie dopuścić do namnażania bakterii.

W przypadku niemowląt, aby pobrać mocz do badania, stosuje się jałowe woreczki zakupione w aptece (inne dla dziewczynek i chłopców). Po umyciu okolicy cewki i osuszeniu jednorazowym ręcznikiem papierowym, przykleja się woreczek do skóry w okolicy cewki. Najlepiej to zrobić rano, jeszcze zanim dziecko odda mocz po przebudzeniu. Próbkę w woreczku oddaje się do badania.

Jeśli nie mamy woreczka, można pobrać mocz od dziecka do pojemnika. Należy najpierw umyć okolicę cewki i osuszyć ręcznikiem papierowym, a następnie podać dziecku napój lub pokarm z piersi, bez zakładania pieluszki. Pierwsze krople moczu najlepiej pominąć i zebrać do pojemniczka tzw. środkowy strumień.

Badanie moczu należy wykonać w przypadku dolegliwości bólowych, pieczenia, szczypania podczas oddawania moczu, procesów zapalnych, nowotworowych, a także innych chorób: kamicy czy niewydolności nerek.

Badanie moczu wykonujemy nie tylko w przypadku chorób układu moczowo-płciowego, ale również jako wskaźnik dla diagnostyki chorób układowych, takich jak np. cukrzyca czy różnego rodzaju procesów zapalnych. Na przykład białkomocz może być objawem wymienionych chorób, ale także szpiczaka czy ziarnicy złośliwej.

Należy tę diagnostykę traktować zatem bardzo poważnie. Tym bardziej, że badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne.

Jeśli osoba nie zgłasza żadnych dolegliwości, to badanie moczu wykonuje się kontrolnie raz w roku.

Skierowanie na badanie moczu daje lekarz każdej specjalizacji – zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista. Często skierowanie na badanie wystawia lekarz pierwszego kontaktu, natomiast dopiero dalszą diagnostyką i leczeniem zajmuje się lekarz urolog.

