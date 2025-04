Okresowe badanie wykonuj raz w roku



Raz do roku powinniśmy wykonywać okresowe badania i sprawdzać, w jakim stanie jest nasz organizm – czy nic nam nie dolega, czy nie czai się w nas jakaś choroba, którą już na wczesnym etapie możemy wyleczyć. Niektóre przewlekłe schorzenia mogą nie dawać na początku czytelnych sygnałów, a mają groźne powikłania.

Na przykład nadciśnienie tętnicze, mające także postać oporną na farmakoterapię – nieleczone – zwiększa ryzyko udaru mózgu, chorób serca i nerek.

Liczby istotne dla zdrowia to wyniki takich badań jak: ciśnienie, cholesterol, cukier, morfologia i OB.

Kiedy badać ciśnienie i jaka jest jego norma?



Ciśnienie tętnicze osoba zdrowa powinna zmierzyć co najmniej raz na pół roku, osoby chore dużo częściej, nawet dwa razy dziennie, w zależności od wskazań lekarza.

Wartość ciśnienia w normie wynosi 120 mmHg ciśnienia skurczowego i 80 mmHg ciśnienia rozkurczowego. O nadciśnieniu mówimy, kiedy wynik jest powyżej 140/90.

Nadciśnienie tętnicze nazywane jest cichym zabójcą. Wiele osób nie wie, że ma ciśnienie odbiegające od normy, ponieważ nie odczuwa jego objawów i nie sprawdza tego parametru. A to błąd. Nieleczone nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko udaru mózgu, niewydolności serca, zawału i chorób nerek.

Jeśli nasz wynik pomiaru ciśnienia odbiega od normy, powinniśmy skontaktować się z lekarzem, który oceni zaawansowanie choroby i zaleci odpowiednie leczenie. W leczeniu nadciśnienia niebagatelne znaczenie ma też zmiana nawyków na te prozdrowotne, czyli zdrowa dieta z niską ilością soli, a ponadto aktywność fizyczna, unikanie alkoholu i papierosów.

W przypadku, kiedy mimo zdrowego trybu życia i leczenia minimum trzema właściwie skojarzonymi lekami, w tym lekiem moczopędnym (tzw. diuretykiem) terapia nie przynosi efektów, mówimy wtedy o opornym nadciśnieniu tętniczym. To bardzo groźna postać choroby, coraz częściej diagnozowana także w Polsce.

Specjaliści szacują, że u około 120 milionów pacjentów na świecie z nadciśnieniem chorobę uznaje się za źle kontrolowaną. Większość chorych z niekontrolowanym nadciśnieniem zażywa trzy do pięciu leków na nadciśnienie, ale nie zawsze przynosi to skutek. Współczesna medycyna i na to znajduje na szczęście receptę.

Chorzy mogą skorzystać m.in. z innowacyjnej terapii jaką jest denerwacja nerek. Jest to zabieg małoinwazyjny, który polega na tym, że lekarz wprowadza niewielki cewnik do tętnicy udowej w górnej części uda i wpuszcza ją kolejno do obu tętnic nerkowych. Po ustawieniu końcówki cewnika w odpowiednim miejscu w tętnicy nerkowej włączany jest specjalny generator, który dostarcza energii w formie niskonapięciowych fal radiowych, ściśle kontrolowanych za pomocą algorytmu, zaprojektowanego w celu dezaktywacji najbliższych włókien nerwowych.

Prowadzi to do ograniczenia nadmiernej pobudliwości współczulnego układu nerwowego, który w znacznym stopniu przyczynia się do chronicznego nadciśnienia tętniczego. Zabiegi takie wykonywane są już w ponad 80 krajach na świecie, również w Polsce w wybranych szpitalach (na razie zabieg nie znajduje się na liście refundowanych terapii, zdarza się jednak, że wykonuje się go w ramach grantu szkoleniowego, pacjent nie ponosi więc jego kosztów).

Badanie poziomu cholesterolu – normy i wytyczne



Kolejną wartością diagnostyczną, którą należy znać, jest poziom cholesterolu.

Stężenie cholesterolu całkowitego na poziomie 190 mg/dl uznaje się za normę. Ważna jest również frakcja cholesterolu – LDL, norma u osoby zdrowej to do ok. 115 mg/dl. Z kolei w przypadku frakcji HDL (tzw. dobry cholesterol) poziom u zdrowej kobiety powinien wynosić nie mniej niż ok. 45 mg/dl, a u mężczyzny nie mniej niż 40 mg/dl. Poziom trójglicerydów: norma to do ok. 150mg/dl.

Wyniki poziomu cholesterolu najlepiej jest skonsultować z lekarzem, który dokładnie określi, czy nasze badania w odniesieniu do naszej kondycji zdrowotnej są prawidłowe, a jeśli tak nie będzie, to da właściwe zalecenia i lekarstwa.

Standardowo zdrowy człowiek badanie cholesterolu powinien wykonać raz na 3 lata, a w indywidualnych przypadkach lekarz może zlecić taką diagnostykę częściej.

Badanie poziomu cukru we krwi – jak odczytać wynik?



Kolejną liczbą ważną dla zdrowia jest poziom cukru (stężenie glukozy) we krwi. Badanie pomaga zdiagnozować niewykrytą cukrzycę.

Cukrzycę rozpoznaje się, kiedy poziom stężenia glukozy we krwi na czczo jest wyższy niż 126 mg/dl. Stężenie glukozy poniżej 55 mg/dl oznacza hipoglikemię (niedocukrzenie). Interpretacja pomiarów wymaga konsultacji lekarza, ponieważ wyniki badania należy odnieść do stanu zdrowia i wieku konkretnej osoby. Poziom cukru we krwi badajmy co rok.

Kiedy wykonać morfologię, OB i badanie moczu?



Kolejne badania, morfologia (podstawowe badanie krwi) i OB (pomaga sprawdzić, czy w organizmie istnieje stan zapalny) oraz badanie moczu, powinny być przeprowadzone raz do roku.

Wyniki uzyskane z diagnostyki: ciśnienia, cholesterolu, cukru, morfologii i OB to liczby istotne dla zdrowia, na podstawie których możemy ocenić naszą kondycję bądź wykryć ewentualne choroby. Dlatego powinniśmy pamiętać, aby raz w roku zaktualizować te pomiary. To niewielki wysiłek, dzięki któremu możemy skutecznie zadbać o to, aby kolejny rok nie zaskoczył nas niemiłymi niespodziankami.

