Hematokryt (HCT) - normy, co oznacza niski i wysoki hematokryt

Hematokryt to parametr określający ilość erytrocytów we krwi. Normy HCT dla kobiet to 37-47%, dla mężczyzn - 42-52%. Niski hematokryt może świadczyć o anemii, wysoki o odwodnieniu.