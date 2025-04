Spis treści:

Reklama

Rak tarczycy stanowi 1% nowotworów złośliwych. Może nie dawać żadnych objawów. Czasami podejrzenie nowotworu pojawia się dopiero z powodu wyczucia guza. Do rozpoznania raka tego gruczołu konieczne jest wykonanie badania obrazowego (USG tarczycy i węzłów chłonnych) oraz biopsji cienkoigłowej guzka tarczycy. Wykonuje się również badania: TSH, fT3 i fT4, tomografię komputerową.

Warto wiedzieć, że pierwszym objawem raka tarczycy jest na ogół zauważenie wyczuwalnego, szybko pojawiającego się guzka na szyi. Nie oznacza to, że wiele małych guzków tarczycy nie może przemawiać za nowotworem. Z reguły jednak nie zauważamy małych zmian. Część pacjentów zauważa u siebie powiększenie okolicznych węzłów chłonnych oraz ból w okolicy powiększonych guzków. Może dojść do zmiany barwy głosu, chrypy, duszności oraz kłopotów z przełykaniem. Jeżeli wystąpią niepokojące objawy, trzeba niezwłocznie udać się do lekarza.

Morfologia jest podstawowym badaniem profilaktycznym oceniającym nasz stan zdrowia. Morfologia nie wykrywa raka tarczycy, ale nieprawidłowe wyniki powinny nas skłonić do konsultacji z lekarzem. Osoby z tym nowotworem mogą mieć prawidłowy wynik tego badania krwi. W ramach diagnostyki raka tarczycy wykonuje się inne badania krwi niż morfologię.

CRP, czyli białko C-reaktywne lub białko ostrej fazy, to wskaźnik stanu zapalnego w organizmie. Nieprawidłowy wynik CRP nie świadczy o raku tarczycy. Wysoki poziom CRP najczęściej jest sygnałem infekcji lub zapalnej choroby autoimmunologicznej. W przypadku rozrostu raka albo przerzutów ten parametr może być wysoki. Norma CRP wynosi . U osób palących papierosy i kobiet ciężarnych poziom białka może być wyższy.

W diagnostyce raka tarczycy wykonuje się nie tylko badania obrazowe i biopsję, ale również następujące badania krwi:

stężenie hormonu tyreotropowego (TSH),

hormonów tarczycy : tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3),

: tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3), kalcytonina - marker stosowany w diagnostyce raka tarczycy,

dodatkowo oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwtarczycowych (anty-TPO) w surowicy.

Jednym z ważnych badań krwi w przypadku podejrzenia raka tarczycy jest oznaczenie markera nowotworowego charakterystycznego dla tego nowotworu - kalcytoniny (tyreokalcytoniny). To hormon, który jest wytwarzany przez komórki C tarczycy, a jego stężenie w surowicy nie powinno przekraczać 10,0 ng/l.

Nowotworowy rozrost komórek C tarczycy prowadzi do ich nadreaktywności i produkcji kalcytoniny. Nowotwór złośliwy, który wywodzi się z tych komórek nazywany jest rakiem rdzeniastym tarczycy. Kalcytonina u chorych na raka rdzeniastego tarczycy osiąga wartości nawet ponad 300 ng/l.

Reklama

Czytaj także:

Brzuch tarczycowy – jak wygląda (zdjęcia) i jak go zlikwidować?

Zmęczenie, uczucie zimna i sucha skóra to objawy niedoczynności tarczycy. Dowiedz się więcej o tej podstępnej chorobie

Nadczynność tarczycy to podstępna i groźna choroba. Oto, co trzeba o niej wiedzieć