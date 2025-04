Spis treści:

Wrzody żołądka to ubytki śluzówki, które penetrują kolejne tkanki aż do błony mięśniowej. Występuje wraz ze stanem zapalnym oraz okoliczną martwicą skrzepową. Wrzód jest niebezpieczny, ponieważ może prowadzić do krwotoku lub przewlekłych krwawień, a w rezultacie niedoborów żelaza i niedokrwistości. Wrzody żołądka i dwunastnicy są częstą przypadłością. Szacuje się, że choroba wrzodowa dotyczy nawet 10% społeczeństwa, głównie mężczyzn. Wrzody żołądka mogą nie dawać żadnych objawów lub skutkować sporadycznie bólami brzucha, dlatego posiłkujemy się często badaniami, które mogą wykryć wrzody żołądka.

Wrzody żołądka nie wyjdą w badaniu krwi, ale można wykryć w ten sposób zakażenie bakterią Helicobacter pylori. Jest to drobnoustrój kolonizujący u niektórych błonę śluzową żołądka, a będący główną przyczyną wrzodów (odpowiada za 70-90% przypadków choroby). Badanie krwi polega na oznaczeniu przeciwciał specyficznych dla H. pylori.

Na podstawie badania krwi można także rozpoznać niedokrwistość spowodowaną krwawieniem z wrzodów. Na anemię wskazuje obniżenie parametrów czerwonokrwinkowych w morfologii. Pod uwagę bierze się takie wskaźniki jak liczba czerwonych krwinek, hematokryt, hemoglobina, MCV, MCH i MCHC.

Warto pamiętać, że zakażenie H. pylori można wykryć również za pomocą testu oddechowego z użyciem węgla 13C oraz testu wykrywającego antygeny bakterii w stolcu. Na krwawienie z wrzodów może wskazywać nie tylko nieprawidłowy wynik morfologii, ale też wykrycie krwi utajonej w kale.

Najważniejszym badaniem służącym do diagnostyki choroby wrzodowej jest badanie endoskopowe - gastroskopia, które polega na wprowadzeniu do żołądka sondy z kamerą i ocenie zmian na ekranie monitora. W trakcie zabiegu można pobrać wycinek do dokładniejszych badań oraz zatamować krwawienie.

Jest to o tyle ważne badanie, że pozwala wykluczyć nowotwór (rak żołądka), który może rozwinąć się w obrębie wrzodu. Na podstawie gastroskopii można również wykryć obecność bakterii Helicobacter pylori w tzw. teście ureazowym. W rozpoznaniu wrzodów bierze się pod uwagę także charakterystyczne objawy choroby.

Pierwszym podstawowym objawem, który powoduje, że chory zgłasza się do lekarza, jest ból w nadbrzuszu (bardzo ograniczający funkcjonowanie i pogarszający jakość życia), który nasila się w czasie głodu, rano lub w nocy oraz 1-3 godzin po posiłku. Mogą się pojawić też nudności i wymioty.

Jeśli charakter bólu jest typowy, to bardzo często bez badań diagnostycznych lekarz przepisuje środki farmakologiczne, które bardzo szybko mogą pomóc. Gdy leki nie pomagają lub gdy dolegliwości szybko nawracają po odstawieniu leczenia, należy wykonać badania dodatkowe.

