APTT (ang. Activated Partial Thromboplastin Time), inaczej czas kaolinowo-kefalinowy lub czas częściowej tromboplastyny po aktywacji. Badanie służy do oceny aktywności czynników wewnątrzpochodnej drogi aktywacji układu krzepnięcia (czynniki: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I, wielkocząsteczkowy kininogen oraz prekalikreina). Mówiąc inaczej, ocenia czas krzepnięcia krwi w konkretnych warunkach. Badanie APTT wykonuje się pobierając próbkę krwi z żyły w zgięciu łokciowym i mierząc czas krzepnięcia po dodaniu odczynników. Krew pobierana jest jak podczas standardowej morfologii. Innym ważnym wskaźnikiem dotyczącym krzepnięcia krwi jest INR, czyli czas protrombinowy.

Wskazania do wykonania badania APTT to:

ocena leczenia heparyną (lek działający przeciwzakrzepowo),

planowana operacja, zabiegi inwazyjne, przebiegające z naruszeniem powłok ciała,

krwawienia, krwotoki (objawiające się np. jako przedłużające się miesiączki, skłonność do tworzenia siniaków, wybroczyn, częste lub ofite krwawienia z nosa),

zakrzepica,

wykrzepianie wewnątrznaczyniowe.

APTT jest ważnym badaniem wykonywanym w trakcie ciąży. Problemy z krzepliwością krwi zwiększają ryzyko wystąpienia krwotoków, np. z dróg rodnych i mogą skończyć się poronieniem. W ramach badań profilaktycznych badanie APTT jest wskazane do wykonania przed ciążą.

W związku z tym, że prawie wszystkie czynniki krzepnięcia krwi są wytwarzane w wątrobie przy udziale witaminy K, to ocena APTT jest przydatna również w diagnostyce chorób wątroby, takich jak marskość wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby (WZW), oraz w przypadku niedoboru witaminy K. (więcej: objawy niedoboru witaminy K)

Przed badaniem należy być na czczo, unikać stresu i wysiłku fizycznego.

Prawidłowy czas APTT jest niezależny od płci i wieku. Norma wynosi 26-40 sekund. W wynikach uwzględnia się rodzaj odczynników i kryteria laboratoryjne. Wydłużony APTT dotyczy osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, dlatego w takim przypadku laboratorium badające próbkę krwi powinno to uwzględnić i podać inne normy. Przyjmuje się, że APTT u pacjentów przyjmujących heparynę jest o 1,5-3 razy dłuższy niż wynosi standardowa norma.

Wydłużony czas kaolinowo-kefalinowy jest charakterystyczny dla niektórych chorób. Jest też normalnym zjawiskiem u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.

Jeśli czas APTT jest za wysoki, to może świadczyć o:

hemofilii,

niedoborach czynników układu krzepnięcia,

niedoborze witaminy K,

chorobach wątroby,

chorobie Willebranda,

zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC),

tocznia (z powodu obecności antykoagulantu toczniowego).

Za krótki czas APTT jest charakterystyczny u osób z nadkrzepliwością krwi, która najczęściej ma charakter wrodzony. Niektórym chorobom potrafi towarzyszyć nadkrzepliwość. Są to:

Za niski czas APTT może prowadzić do niebezpiecznych zatorów. Narażone na nie są chorzy po operacjach, kobiety stosujące długotrwale doustną antykoncepcję hormonalną. W grupie ryzyka są też ludzie palący papierosy oraz osoby, u których w rodzinie występowały zatory. Wyniki odbiegające od normy zwykle wymagają wykonania powtórnie badania. Interpretacja zawsze należy do lekarza.

Jeśli twój wynik badania APTT jest za wysoki, zgłoś się do lekarza i przyjmuj przepisane przez niego leki. Aby zwiększyć krzepliwość krwi, jedz więcej produktów zawierających witaminę K. Znajdziesz ją zwłaszcza w zielonych liściastych warzywach, jak jarmuż i szpinak. Pamiętaj, że do prawidłowego wchłaniania tego związku potrzebne są tłuszcze, dlatego i one powinny znaleźć się na talerzu.

W przypadku nadkrzepliwości, również należy przyjmować leki zgodnie z zaleceniami specjalisty. Oprócz tego ważna jest zdrowa dieta, bogata w owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste. Więcej wskazówek znajdziesz tutaj: 10 metod na rozrzedzenie krwi naturalnymi sposobami.

