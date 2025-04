Spis treści:

Neutrofile (NEUT, neutrocyty) to komórki układu odpornościowego. Pomiar ich poziomu wykonuje się zwykle podczas rutynowej morfologii krwi lub gdy zachodzi podejrzenie choroby.

Neutrofile to inaczej też granulocyty obojętnochłonne (normy granulocytów we krwi), należą do leukocytów (zobacz normy leukocytów we krwi) i są jednymi z komórek układu odpornościowego. Ich głównym zadaniem jest odpowiedź odpornościowa przeciwko bakteriom, jednak działają też na inne patogeny (np. grzyby). Neutrofile bada się w krwi żylnej. Pomiar poziomu neutrofilów to jedno z badań krwi wykonanych na czczo.

Norma dla neutrofilów u dorosłego człowieka wynosi 1,5-8 tys./µl. Jeśli trzeba by określić właściwy ich poziom procentowo, to stanowiłyby 60-70% wszystkich białych krwinek.

Jeśli w morfologii wyszedł za wysoki lub za niski poziom neutrocytów, należy skonsultować się z lekarzem, który dokona interpretacji wyników krwi w aspekcie innych parametrów.

Podwyższone neutrofile (neutrofilia - neutrofile powyżej normy) mogą być objawem m.in:

ostrej infekcji lub toczącego się stanu zapalnego organizmu, np. o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym,

nowotworów, np. białaczki (zobacz objawy białaczki),

anemii hemolitycznej (objawy anemii)

dużej utraty krwi,

przebytych urazów,

cukrzycowej kwasicy ketonowej,

nadmiaru kortykosteroidów (np. przy nadczynności kory nadnerczy lub kortykoterapii),

narażenia na długotrwały stres lub duży wysiłek fizyczny.

Za wysoki poziom neutrocytów obserwuje się również u palaczy i kobiet w 3 trymestrze ciąży.

Obniżone neutrofile (neutropenia - neutrofile poniżej normy) mogą być objawem m.in.:

białaczki,

anemii złośliwej lub megaloblastycznej,

nadczynności tarczycy,

niedoborów pokarmowych witaminy B12 i folianów.

Zbyt niski poziom neutrocytów może wystąpić również po przebytej chemio- i radioterapii lub u osób nadużywających alkoholu.

Obniżony poziom neutrofilów w ciąży może wskazywać na ostrą infekcję bakteryjną lub niedobory pokarmowe i bezwzględnie wymaga konsultacji lekarskiej oraz podjęcia odpowiednich kroków.

Jednak jeśli chodzi o neutrofilię ciąży, to w związku ze zmianami, jakie zachodzą w organizmie, podwyższony poziom neutrocytów w 3. trymestrze ciąży nie musi być powodem do niepokoju. Niezależnie od tego, taki wynik należy skonsultować z lekarzem.

