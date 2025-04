Zapłodnienie in vitro zawdzięczamy kobiecie. Poznaj Miriam Menkin!

117 lat temu na świat przyszła Miriam Menkin. To pierwsza embriolożka, której udało się połączyć ludzką komórkę jajową z plemnikiem i uzyskać zarodek we wczesnym stadium. Dzięki niej możemy korzystać z in vitro. Dlaczego nikt jej nie zna?!