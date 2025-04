Jeśli jesteś w pierwszej połowie ciąży, wkrótce powinnaś poddać się USG połówkowemu. Zobaczysz na nim jak wygląda twoje dziecko, a lekarz oceni czy płód rozwija się prawidłowo.

Spis treści:

Jest to badanie ultrasonograficzne, które wykonuje się w połowie ciąży – zazwyczaj pomiędzy 18. a 23. tygodniem ciąży. Stanowi przesiewowe badanie prenatalne i należy do badań obowiązkowych. Wykonuje się je przez powłoki brzuszne.

Na badanie pacjentka powinna zgłosić się z pełnym pęcherzem. USG połówkowe jest bezpieczne, bezinwazyjne i bezbolesne, trwa zwykle 30-45 minut. Lekarz obserwuje płód na ekranie komputera – na większości widok jest dwuwymiarowy (2D), ale w niektórych gabinetach można spotkać urządzenia 3D lub nawet 4D.

Badanie drugiego trymestru powinno być wykonywane przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. W naszym kraju jest to certyfikat wydawany przez Sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG). Specyficzna forma przeprowadzania badania może powodować pewne trudności u pacjentek z podwyższonym BMI. U nich takie badanie najlepiej wykonywać jest po 18 tygodniu ciąży

USG połówkowe pozwala określić liczne parametry związane z dzieckiem oraz warunkami, w jakich rozwija się płód. Oceni, czy nie ma wad wrodzonych, a także czy szyjka macicy nie rozwiera się przedwcześnie.

Jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości w anatomii płodu, w zależności od przypadku można wdrożyć leczenie na etapie życia prenatalnego, zaplanować miejsce porodu lub też – w określonych sytuacjach – przerwać ciążę.

W trakcie badania możemy wykryć wady wrodzone płodu będące składową zarówno zespołów genetycznych, jak i izolowanych nieprawidłowości. Umożliwia to dalszą opiekę nad pacjentką w ośrodku III stopnia referencyjności, zaplanowanie miejsca porodu, postępowania tuż po porodzie, a w przypadkach niektórych wad tzw. postępowanie in utero, a więc zabezpieczenie wady w trakcie trwania ciąży. W skrajnych przypadkach, do 24 tygodnia ciąży istnieje możliwość jej przerwania

– dodaje lek. med. Andrzej Kałamacki.