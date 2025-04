Histeroskopię wykonuje się w dwóch celach: diagnostycznym lub operacyjnym. Wykorzystywane do histeroskopii urządzenie pozwala nie tylko oglądać wnętrze macicy, ale i wykonywać zabiegi lecznicze.

Spis treści:

Histeroskopia, inaczej wziernikowanie macicy, to małoinwazyjne badanie służące przede wszystkim do obejrzenia jamy macicy. Polega na wprowadzeniu do jamy macicy przez pochwę i szyjkę macicy cienkiej rurki (o średnicy 3-7 mm), zakończonej kamerą i światłowodem, dzięki której lekarz na monitorze może obejrzeć dokładnie wnętrze macicy. Przed histeroskopią podaje się znieczulenie ogólne.

Do przeprowadzenia histeroskopii używa się specjalistycznego sprzętu, w skład którego wchodzą:

histeroskop (służy do wprowadzania dwutlenku węgla rozszerzającego jamę macicy oraz potrzebnych narzędzi),

źródło światła,

urządzenia do podawania i monitorowania ciśnienia przepływu i ilości gazu rozszerzającego,

aparat do elektrokoagulacji,

kamera.

W trakcie badania lekarz może nie tylko obejrzeć jamę macicy, ale zauważyć i ocenić polipy macicy, mięśniaki, zrosty, guzy nowotworowe, wady anatomiczne, pobrać fragment tkanek do badania histopatologicznego.

Histeroskopia diagnostyczna polega na dokładnym obejrzeniu kanału szyjki macicy, jamy macicy, w tym określeniu budowy, kształtu, wielkości jamy i powierzchni błony śluzowej wyścielającej ściany wnętrza macicy (endometrium). A także obejrzeniu wszelkich zmian wewnątrz macicy.

Zabieg trwa ok. 10-15 minut, często jest zupełnie bezbolesny. W niektórych ośrodkach używa się histeroskopu o bardzo małej średnicy, dzięki czemu znieczulenie może być pominięte.

W czasie przeprowadzania histeroskopii diagnostycznej może pojawić się konieczność usunięcia zmiany lub wycięcia fragmentu do badań histopatologicznych, wówczas wykonuje się histeroskopię operacyjną. Lekarz może zmienić histeroskop w trakcie badania na przeznaczony do zabiegu, zastosować narzędzia zabiegowe, np. kleszczyki, nożyczki i pęsetę. Wykonanie histeroskopii operacyjnej może też być wcześniej zaplanowane.

Histeroskopia operacyjna przeprowadzana jest najczęściej w celu usunięcia polipów macicy, ale też zrostów, przegrody macicy czy mięśniaków podśluzówkowych. Wykonuje się ją w znieczuleniu ogólnym na początku cyklu, zaraz po ustaniu miesiączki.

Podczas histeroskopii operacyjnej używany jest nieco szerszy histeroskop niż w badaniu diagnostycznym.

Przed histeroskopią lekarz zaleci wykonanie cytologii oraz posiewu z pochwy. Konieczne może być wykonanie też innych badań, w zależności od wskazań do zabiegu, najczęściej są to:

VDRL,

oznaczenie grupy krwi,

AntyHCV-Ab,

AntyHBC IgM,

HBsAg,

Anty-HIV 1,2,

EKG,

RTG klatki piersiowej.

Przygotowanie do histeroskopii może wymagać przyjmowania leków hormonalnych, które wpływają na grubość endometrium.

Przed samą histeroskopią diagnostyczną pacjentka powinna być na czczo (nie wolno pić i jeść przez 6 godzin). Badanie przeprowadza się między 8. a 12. dniem cyklu miesiączkowego. Po zabiegu nie wolno prowadzić pojazdów, dlatego kobieta powinna przyjechać z osobą towarzyszącą. Przed badaniem nie ma konieczności golenia miejsc intymnych.

Przygotowanie do histeroskopii operacyjnej może być bardziej złożone. O wszystkich istotnych kwestiach poinformuje lekarz przed terminem zabiegu. Zazwyczaj pacjentka po histeroskopii operacyjnej może w ciągu kilku godzin wrócić do domu, jednak może też być konieczne pozostanie przez dobę w szpitalu.

Histeroskopię możemy wykonać bezpłatnie na podstawie skierowania od ginekologa w ośrodku, który ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli chcemy skorzystać z histeroskopii komercyjnie, powinniśmy się liczyć z wydatkiem od 1000 do 2000 zł.

Wskazaniami do histeroskopii są:

zaburzenia menstruacyjne (zwłaszcza krwawienia międzymiesiączkowe),

poronienia,

trudność z zajściem w ciążę,

patologiczne zmiany w śluzówce macicy (endometrium) wykryte w USG,

wady w budowie macicy,

podejrzenia zrostów wewnątrzmacicznych, polipów macicy, mięśniaków,

ocena budowy kanału szyjki macicy, błony śluzowej, ujścia wewnętrznego kanału szyjki,

ocena endometrium,

lokalizacja ciał obcych,

kontrola blizn po cięciu cesarskim,

podejrzenie przerwania ciągłości ścian macicy.

Histeroskopii nie można wykonywać u ciężarnych pacjentek oraz na początku miesiączki. Przeciwwskazaniem do badania jest także toczący się stan zapalny narządu rodnego lub przebyte niedawno zapalenie.

Powikłania po histeroskopii zdarzają się rzadko. Należą do nich krwawienia z dróg rodnych oraz przebicie ściany macicy, a także zakażenia.

Krwawienie po histeroskopii diagnostycznej jest zazwyczaj niewielkie i samoistnie zanika po 2-3 dniach od badania. Nie wymaga interwencji lekarza.

