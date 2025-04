Spis treści:

Pot jako taki nie ma zapachu, zapach człowieka w dużej mierze wynika z rozkładu przez bakterie wydzielanych naturalnie składników potu, takich jak tłuszcze, kwas mlekowy i białka. Z pogorszeniem zapachu potu powiązano wiele bakterii, w tym głównie z gatunku Corynebacterium. Także enzymy i inne związki mogą wytwarzać cząsteczki zapachowe potu.

Na zmianę zapachu potu mogą wpływać:

Jednym z czynników, który może zmieniać zapach potu, są zmiany hormonalne. W naszym organizmie do intensywnych wahań dochodzi naturalnie w czasie dojrzewania, ciąży czy menopauzy. Utrata równowagi hormonalnej może wpływać na zapach ciała nawet w trakcie owulacji. Także niektóre choroby wpływają na gospodarkę hormonalną, a w rezultacie objawem może być zmiana zapachu potu. Poniżej znajdziesz przykłady, jak hormony wpływają na zapach potu, oraz co zrobić, by zlikwidować nieprzyjemny zapach.

Pierwsze intensywne wahania hormonalne pojawiają się podczas dojrzewania płciowego. Pot może mieć wtedy nieprzyjemny, kwaśny lub siarkowy zapach. Dzieje się tak, ponieważ pod wpływem hormonów w czasie dojrzewania uaktywniają się jedne z dwóch głównych rodzajów gruczołów potowych – gruczoły apokrynowe. Uchodzą do mieszków włosowych i jest ich więcej w obrębie pach i narządów płciowych, a także wokół brodawek sutkowych.

Gruczoły apokrynowe należy odróżnić od gruczołów ekrynowych, które pokrywają prawie całe ciało i bezpośrednio uchodzą na powierzchnię skóry. Najwięcej jest ich na podeszwach stóp, dłoniach i głowie, a ich głównym zadaniem jest chłodzenie ciała. W skład potu ekrynowego wchodzi głównie woda, niewielka ilość soli i lipidów. Jest bezwonny.

Pot apokrynowy zawiera więcej białka, tłuszczów oraz steroidy, a jego zapach powstaje z rozkładu składników potu przez bakterie. W tym czasie intensywniej pracują też gruczoły łojowe, które wydzielają oleistą substancję (sebum) - także o niezbyt przyjemnym zapachu.

Naturalne zmiany hormonalne zachodzą również podczas menopauzy. Obniżenie poziomu estrogenu powoduje uderzenia gorąca i zlewne poty, a to może powodować nieprzyjemny zapach. Podczas menopauzy wydzielają się też hormony związane ze stresem i niepokojem, które także mogą powodować nadmierne pocenie się.

Dodatkowo dochodzi do spowolnienia przemiany materii, co hamuje usuwanie toksyn z organizmu. One także mogą powodować nieprzyjemny zapach potu wydzielanego przez skórę i pod pachami.

Zapach potu może być związany z zaburzeniami endokrynologicznymi, w tym również chorobami tarczycy. Gruczoł ten wytwarza hormony, które wpływają m.in. na skład chemiczny potu. Przy niedoczynności tarczycy może mieć on kwaśny zapach.

Z kolei nadczynność tarczycy wiąże się ze zwiększoną potliwością i przyspieszonym metabolizmem, co prowadzi u wielu osób do tego, że skóra ma intensywniejszą woń. Pot przy chorobach tarczycy może mieć też zapach charakterystyczny dla starszych ludzi.

Zapach potu związany z hormonami może być uznany niekiedy za atrakcyjny. Jak pokazują badania opublikowane w piśmie PLOS One (W. Tarumi, K. Shinohara), zapach kobiet wydaje się mężczyznom atrakcyjniejszy wtedy, gdy mają one owulację i są najbardziej płodne. U mężczyzn, którzy wąchali fragment ubrania z okolicy kobiecej klatki piersiowej lub pleców, dochodziło do zwiększonego wydzielania testosteronu i zmniejszenia kortyzolu (hormonu stresu), gdy kobieta była w trakcie owulacji i najwyższej płodności. A to miało z kolei wpływ na zwiększenie popędu seksualnego u mężczyzn.

To badania dowodzi też tego, że zapach wydzielany przez ciało może zmieniać się pod wpływem hormonów, ale też może on oddziaływać na zmiany hormonów u innej osoby. Inne prace sugerowały np., że zapach łez kobiet pod wpływem przykrych emocji powoduje spadek testosteronu u mężczyzn, albo że feromony wydzielane przez gruczoły mlekowe wpływają na zmiany zachowania noworodków.

Pot wydzielany pod wpływem stresu ma częściej nieprzyjemny zapach niż pot, który wydziela się, gdy jest ciepło. Za wydzielanie potu pod wpływem emocji, w tym stresu, odpowiadają gruczoły apokrynowe, o których wspomniano wcześniej. Zapach potu apokrynowego częściej jest przykry. Pot ten zawiera więcej białka i lipidów oraz wynika z rozkładu składników potu przez bakterie. Dlatego, gdy się stresujemy lub coś intensywnie przeżywamy, możemy odczuwać, że nasz pot zmienił zapach.

Jest wiele chorób, które mogą zmieniać zapach wydzielany przez ciało. Jeśli jednak mowa o schorzeniach związanych z wahaniem hormonalnym, to pot może wydzielać brzydki zapach w przypadku:

Jeśli przyczyną nieprzyjemnego zapachu potu jest choroba, nie wystarczy użyć dezodorantu. Rozwiązania problemu trzeba szukać w gabinecie lekarskim. W przypadku niektórych zaburzeń hormonalnych powodujących brzydki zapach potu oraz inne dolegliwości, konieczne bywa leczenie hormonalne – jak w przypadku chorób tarczycy albo menopauzy.

To, co możesz zrobić, aby wyeliminować brzydki zapach potu od hormonów: