Główną przyczyną uderzeń gorąca są zmiany hormonalne spowodowane menopauzą. Gdy spada poziom żeńskich hormonów płciowych – estrogenów – pogarsza się kontrola mózgu nad termoregulacją ciała.

W efekcie kilkanaście, a w skrajnych przypadkach nawet kilkadziesiąt razy w ciągu doby, mózg wysyła sygnał, że może dojść do przegrzania organizmu. By do tego nie dopuścić, stara się obniżyć temperaturę ciała. W tym celu uruchamia procesy powodujące zwiększenie przepływu krwi przez skórę i nasilenie pracy gruczołów potowych.

Inne (oprócz menopauzy) przyczyny wystąpienia uderzeń gorąca to:

choroby tarczycy,

niektóre nowotwory,

zespół rakowiaka,

skutki uboczne leczenia onkologicznego,

stosowanie niektórych leków,

ciężkie infekcje.

Trzeba też pamiętać o czynnikach, które mogą sprzyjać dolegliwościom. Ryzyko wystąpienia uderzeń gorąca zwiększają: otyłość oraz palenie papierosów.

Uderzenia gorąca są jednym z głównych objawów menopauzy. Występują u 70-80% dojrzałych kobiet. Mogą dokuczać już kilka lat przed ostatnią miesiączką i jeszcze kilka lat po niej. Pojawiające się znienacka uczucie ciepła wynika z zaburzeń hormonalnych (głównie niedoboru estrogenów) i ich działania na ośrodkowy układ nerwowy.

Uderzenia gorąca podczas menopauzy mogą u poszczególnych kobiet występować z różnym nasileniem i częstotliwością. Mogą być łagodne lub intensywne i utrudniające codzienne funkcjonowanie. Większość kobiet w okresie okołomenopauzalnym doświadcza uderzeń gorąca każdego dnia.

Jeśli dojmujące uczucie ciepła jest bardzo nasilone, warto udać się do lekarza i omówić dostępne formy leczenia.

Uderzenia gorąca mogą dokuczać szczególnie w nocy. Czasem nocne poty są tak obfite, że zmuszają do kilkukrotnej zmiany bielizny. Zakłócają sen, męczą, wywołują rozdrażnienie.

Nocne zlewne poty pojawiają się nie tylko w wyniku przekwitania, lecz również u chorych na cukrzycę, niektóre nowotwory (np. chłoniaka, białaczkę), po ziołach działających napotnie czy wskutek przyjmowania leków.

Przeczytaj też: Nocne poty

Uderzenia gorąca występujące w czasie ciąży nie muszą być powodem do niepokoju. Zdarzają się często i wynikają z różnorodnych zmian hormonalnych naturalnych dla tego okresu. Szacuje się, że więcej niż 1/3 kobiet w ciąży doświadcza uderzeń gorąca. Są one najbardziej nasilone w I i II trymestrze. W niektórych przypadkach pojawiają się również w czasie połogu. U ciężarnych uderzenia gorąca mogą występować nie tylko w dzień, ale i w nocy.

Uderzenia gorąca i nocne poty to nie tylko problem kobiet. Mogą skarżyć się na nie również panowie. Główne przyczyny uderzeń gorąca u mężczyzn to przede wszystkim:

obniżenie poziomu testosteronu,

obniżenie czynności jąder związane z wiekiem (męska menopauza),

niektóre terapie onkologiczne,

niektóre nowotwory,

zespół rakowiaka

choroby tarczycy,

ciężkie infekcje.

U mężczyzn uderzenia gorąca mogą pojawiać się wraz z zaczerwienieniem twarzy, uczuciem niepokoju, lęku, drażliwością oraz poceniem się. Na ogół stopniowo ustępują w ciągu kilku miesięcy.

Wśród sposobów na uderzenia gorąca wymienia się m.in.:

leczenie hormonalne,

inne leki,

estrogeny roślinne (dieta),

zioła,

domowe metody (np. zmiana nawyków, unikanie czynników wyzwalających napady ciepła).

W przypadku wystąpienia uderzeń gorąca lekarz może zalecić terapię uzupełniającą poziom hormonów, tzw. hormonalną terapią zastępczą. Polega ona na przyjmowaniu samych estrogenów lub w kombinacji z progesteronem. Leczenie skutecznie zmniejsza nasilenie i częstotliwość uderzeń gorąca, lecz może się wiązać z podwyższonym ryzykiem udaru i raka endometrium.

Zioła na menopauzę

Z uderzeniami gorąca można radzić sobie również bez przyjmowania leków hormonalnych. Jednym ze sposobów mogą być rośliny przyjmowane w postaci herbat i naparów. Do ziół i roślin leczniczych, które są polecane na menopauzę i jej objawy, zalicza się:

soję (zawiera fitoestrogeny, czyli naturalne związki działające jak estrogeny),

pluskwicę,

melisę,

chmiel,

ziele tasznika,

ziele serdecznika,

koniczynę czerwoną.

W sklepach zielarskich i aptekach warto zapytać o gotowe mieszanki ziół na menopauzę.

Domowe sposoby na uderzenia gorąca

Aby poradzić sobie z uderzeniami gorąca, trzymaj się tych zasad:

Jeśli palisz papierosy, zrezygnuj z nałogu. Palenie upośledza układ krążenia i wzmaga uderzenia gorąca.

Przebywaj w chłodnych pomieszczeniach, nie przegrzewaj się.

Zmień sposób ubierania, wybieraj luźne fasony, ze sporym wycięciem pod szyją – tak, by skóra w nich swobodnie oddychała.

Wietrz jak najczęściej pomieszczenia, w których przebywasz.

Miej pod ręką termos z kostkami lodu – gdy pojawi się uczucie ciepła, owiń kostkę w chusteczkę i przetrzyj nią twarz.

Sypiaj przy otwartym oknie.

Używaj pościeli z naturalnych materiałów (np. bawełny).

Postaw przy łóżku wentylator i włącz go w razie potrzeby.

Staraj się uprawiać regularnie aktywność fizyczną.

