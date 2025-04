Dzień dobry,

mam 47 lat i nie dostałam okresu, czy to może być menopauza? Jakie badania powinnam wykonać, jeśli nie dostałam miesiączki w terminie? Czy brak miesiączki może być objawem choroby? Od niedawna dokuczają mi inne dziwne objawy, częściej jestem przygnębiona i brakuje mi energii do działania. Proszę o pomoc.

Zaburzenia miesiączkowania, w tym brak okresu, są jednym z głównych objawów menopauzy i mogą pojawić się już w wieku 40 lat. Świadczą one o powolnym wygasaniu czynności jajników.

Menopauzą określa się czas wystąpienia ostatniej miesiączki w życiu kobiety, po której przez 12 miesięcy nie pojawia się żadne krwawienie. Zanim jednak do tego dojdzie cykle miesiączkowe mogą się zmieniać – najpierw skrócić (do mniej niż 21 dni), a później wydłużyć (powyżej 36 dni), kobieta może też zaobserwować zmianę obfitości krwawień lub długie krwawienie (nawet 10 dni).

Do ustania miesiączek na ogół dochodzi pomiędzy 45. a 55. rokiem życia. Wśród Polek ostatnia miesiączka pojawia się średnio w wieku 50-51 lat. Objawy menopauzy w wieku 47 lat mieszczą się więc w średniej. Kilka lat wcześniej i kilka lat później kobietom dokuczają różnorodne przykre dolegliwości, które są efektem fizjologicznego spadku stężenia hormonów płciowych (estrogenów i progesteronu) w organizmie.

Inne możliwe objawy menopauzy to wspomniane przygnębienie (niekiedy pojawiają się stany depresyjne połączone z odczuwaniem lęku i niepokoju), zmęczenie, bóle i zawroty głowy, zmienny nastrój, problemy ze snem, uderzenia gorąca czy nocne poty.

Jeśli objawy są nasilone, należy skonsultować się z lekarzem. Postępowanie terapeutyczne może obejmować hormonalną terapię zastępczą, fitoestrogeny (związki roślinne o działaniu estrogennym) oraz selektywne modulatory receptora estrogenowego. W przypadku wystąpienia stanów depresyjnych, przydatne może być przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych. Warto również rozważyć psychoterapię.

Proszę również pamiętać, że brak miesiączki w spodziewanym terminie bywa pierwszym objawem ciąży. Brak miesiączki może również wynikać z innych problemów zdrowotnych, np. guza jajnika, guza przysadki czy choroby tarczycy. Dlatego należy skonsultować się z ginekologiem.

Jeśli po 6 miesiącach od ostatniego okresu pojawi się krwawienie, jest to wskazaniem do pogłębionej diagnostyki. Sugeruje bowiem patologie w obrębie dróg rodnych. Również z takim objawem trzeba udać się do lekarza.

Aby potwierdzić menopauzę, należy zbadać poziom hormonów wytwarzanych przez przysadkę mózgową, szczególnie FSH. Stężenie będzie w tym przypadku stale podwyższone.