Jesteś młody, czujesz się doskonale i w pełni zdrowia? Bardzo nas to cieszy. Nie zapominaj jednak, że nawet jeżeli nie odczuwasz negatywnych objawów ze strony swojego organizmu, powinieneś pamiętać o regularnym wykonywaniu badań profilaktycznych.

Profilaktyka zdrowotna to wszelkie działania, które mają na celu zapobieganie chorobom, a także ich szybkie wykrycie i wyleczenie. Do podstawowych badań profilaktycznych, które mają na celu ogólną ocenę funkcjonowania organizmu, należą badania krwi. Jednak aby dokładnie ocenić stan odżywienia danego organizmu, czasami badania krwi nie są wystarczające.

Na szczęście nauka wychodzi nam naprzeciw, a alternatywą, która może stanowić równie ważny element profilaktyki zdrowotnej, jest analiza pierwiastkowa włosa.

Analiza pierwiastkowa włosa – studium przypadku

Dlaczego czasami badania krwi to za mało? Czy analiza pierwiastkowa włosa jest wartościowym badaniem? Aby odpowiedzieć na te pytania, najlepiej będzie pokazać przykład naszych doświadczeń.

Prawie dwa lata temu trafiła do nas młoda, 18-letnia dziewczyna, której została wykonana analiza pierwiastkowa włosa. Po otrzymaniu wyników, okazało się, że ma niezwykle niski poziom selenu (Se) w organizmie. Selen jest pierwiastkiem, który odpowiada za barierę antyoksydacyjną organizmu, a także jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tarczycy, ponieważ warunkuje produkcję aktywnej formy jej hormonu.

Co dla nas oznaczał taki wynik? Istotnie zwiększone ryzyko, że jeżeli nie zostaną wprowadzone indywidualne zmiany do sposobu żywienia, które spowodują zwiększenie poziomu selenu w jej organizmie, może w niedalekiej przyszłości rozwinąć się niedoczynność tarczycy. Jest to jedno z najczęstszych schorzeń tarczycy wśród kobiet.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 7,9% kobiet w wieku powyżej 15 lat cierpi z powodu schorzeń tarczycy, natomiast około 2% Polek ma niedoczynność tarczycy. To daje liczbę ok 400 tys. kobiet czyli tyle, ile liczy sobie 7 pod względem liczby mieszkańców miasto – Szczecin.

Objawy kliniczne są bardzo często słabo zauważalne, dlatego schorzenie to jest późno diagnozowane. Najczęściej występującymi, dość niespecyficznymi objawami są: spowolnienie, uczucie zimna, zaparcia, wypadanie włosów, senność oraz wzrost masy ciała.

Aby sprawdzić, czy choroba jest obecna u naszej podopiecznej, zostały dodatkowo wykonane badania krwi, które mówią nam o tym, co się dzieje „tu i teraz”. Podstawowymi parametrami jakie są oznaczane w celu oceny funkcjonowania tarczycy są hormony:

TSH – produkowany przez przysadkę mózgową, pobudza tarczycę do wydzielania hormonów FT3 i FT4,

– produkowany przez przysadkę mózgową, pobudza tarczycę do wydzielania hormonów FT3 i FT4, FT3, FT4 – hormony tarczycy, wpływające na wiele procesów w organizmie człowieka, m.in. na tempo metabolizmu.

W obrazie pierwotnej niedoczynności tarczycy obserwuje się podniesiony poziom TSH oraz obniżony poziom FT4. Kiedy choroba jest we wczesnej fazie, mogą nie występować typowe objawy, wówczas w badaniach laboratoryjnych stwierdza się przekroczony poziom TSH przy jednocześnie prawidłowym poziomie FT4.

Wyniki naszej podopiecznej nie wzbudziły podejrzeń, co bardzo nas ucieszyło.

Jakie więc było nasze działanie? Dieta naszej podopiecznej została skomponowana tak, aby dostarczyć jak największych dawek selenu. Przykład? Orzechy brazylijskie! Już 6-8 sztuk orzechów brazylijskich zawiera średnio ponad 500 μg selenu.

Stan pacjentki rok później



Po roku badanie zostało ponowione, aby sprawdzić efekty naszego działania.

Poziom selenu podniósł się o 20% w porównaniu z poprzednim wynikiem, co było dla nas dużym sukcesem. Tak samo jak poprzednim razem zostały wykonane badania krwi, które dały nam odpowiedź na pytanie, jak obecnie funkcjonują hormony tarczycy:

Jak widać z powyższego fragmentu wyników badań laboratoryjnych, rok później mieliśmy już do czynienia z podwyższonym stężeniem hormonu TSH. Jednak poziom FT4 nie odbiegał on normy. Wynik taki oznaczał tak zwaną subkliniczną, wczesną postać niedoczynności tarczycy.

Niestety okazało się, że mimo wszelkich starań nie udało się zapobiec niedoczynności tarczycy. Być może gdyby pierwsza Analiza pierwiastkowa włosa została wykonana wcześniej, dałoby nam to więcej czasu na jeszcze większe podniesienie poziomu selenu, a przez to zapobiegnięcie rozwojowi choroby. Nie myśl jednak, że w takiej sytuacji wykonywanie badania nie miało sensu. Profilaktyka zdrowotna ma na celu również jak najszybsze wykrycie choroby, które pozwala na efektywniejsze leczenie.

Niedoczynność tarczycy wykryta na tak wczesnym etapie pozwala na szybkie działania mające na celu poprawę wyników i samopoczucia, a dzięki temu pacjent ma mniejsze ryzyko uciążliwych objawów klinicznych i powikłań. Z kolei indywidualnie dopasowane żywienie jest niezwykle istotnym elementem wspomagającym leczenie wielu chorób, ponieważ właśnie to, co dostarczasz do swojego organizmu, warunkuje twój stan odżywienia.

A co z selenem? Oczywiście nadal walczymy o jego jak najwyższy poziom, który w przypadku już rozwiniętej choroby jest nie mniej istotny.

Autor: Anna Świtakowska, Nutricus.pl, HealthyLine