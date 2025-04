Spis treści:

Opuchnięte kostki to objaw, który zawsze warto skonsultować z lekarzem (zwłaszcza jeśli obrzęki często się powtarzają albo nasilają się). Warto poszukać przyczyn i znaleźć najlepszy sposób ich łagodzenia.

Opuchnięte kostki u nóg to stan, do którego dochodzi, gdy ciśnienie w drobnych naczyniach krwionośnych wzrasta, albo wtedy, gdy tzw. ciśnienie onkotyczne w naczyniach spada (spada zawartość białek w osoczu krwi), przez co płyn wycieka poza naczynia.

Obrzęk kostek może mieć wiele przyczyn, np.:

Powodem opuchniętych kostek może być błahy czynnik, który łatwo można wyeliminować, np. przez aktywność fizyczną, ale może to być również poważna choroba nerek lub serca – jednak przeważnie pojawiają się wtedy inne niepokojące objawy. Obrzęki nóg mogą być pierwszym sygnałem groźnych schorzeń, dlatego lepiej ich nie bagatelizować.

Aby zmniejszyć obrzęk kostek, warto zastosować skuteczne domowe sposoby leczenia:

zdejmij uciskającą odzież (skarpetki, buty),

odpocznij z uniesionymi nogami,

zastosuj chłodne okłady (na uniesione nogi),

wykonaj delikatne ćwiczenia, aby poprawić przepływ krwi,

zrób delikatny masaż,

zastosuj ucisk (np. bandażem elastycznym).

Kiedy obrzęknięta kostka jest wynikiem kontuzji, jak najszybciej należy zrobić zimny okład na urażoną okolicę (nawet 20-30 minut), położyć się i unieść kontuzjowaną nogę. Następnie zabandażować stopę i kostkę tak, aby bandaż lekko uciskał nogę od stopy aż po połowę łydki (mocniej stopę z kostką, lżej łydkę). Działanie to powinno zapobiec pogłębianiu się obrzęku.

Takie czynności warto powtarzać przez pierwsze 2-3 dni od urazu, o ile ból i duży obrzęk kostek nie wskazują na poważne obrażenia, wymagające diagnozowania i specjalistycznego leczenia.

W celu zapobiegania opuchniętym kostkom:

unikaj długotrwałego bezruchu,

regularnie uprawiaj sport – praca mięśni nóg stymuluje krążenie krwi i limfy, co zapobiega obrzękom,

jedz mniej słonych produktów,

pij więcej wody,

unikaj gorących kąpieli, które rozszerzają naczynia krwionośne,

wykonuj masaż,

stosuj maści z wyciągiem z kasztanowca lub z diosminą,

używaj specjalnych, przeciwżylakowych/przeciwobrzękowych rajstop i skarpet,

unikaj noszenia zbyt ciasnych ubrań, skarpetek, butów.

Przy obrzękach nóg można zauważyć napiętą, błyszczącą skórę. Pojawia się też uczucie ciężkości nóg. Zgłoś się do lekarza, jeżeli po kilkudniowym leczeniu w domu obrzęk kostek nie ustąpił albo zaczął się nasilać. Do niepokojących objawów, które należy zgłosić lekarzowi, należą:

zmiana koloru skóry, np. skóra jest czerwona, sina albo jaśniejsza,

ból w miejscu obrzęku,

obrzęk jest duży, pojawił się nagle bez urazu,

masz gorączkę,

źle się czujesz,

chorujesz na cukrzycę albo choroby układy krążenia.

Po karetkę pogotowia zadzwoń w przypadku takich dodatkowych objawów jak duszność, ból w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, kaszel z krwią, zawroty głowy, utrata przytomności.

Jeżeli obrzęk kostek powtarza się lub nie ustępuje pomimo zastosowania podstawowych sposobów na opuchliznę, należy poszukać przyczyny dolegliwości. W tym celu należy wykonać badania krwi oraz inne testy diagnostyczne, m.in.:

W walce z opuchniętymi nogami mogą pomóc maści na obrzęki lub żele chłodzące, zawierają m.in.:

wyciąg z kasztanowca,

escynę,

diosminę,

heparynę,

hesperydynę,

mentol,

glin.

Stosuje się również leki moczopędne. Leczenie opuchlizny kostek zależy od przyczyny. Samodzielnie możesz zastosować preparaty na obrzęki nóg dostępne bez recepty, jednak wcześniej powinieneś skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nieleczony obrzęk kostek może skutkować:

powiększaniem się opuchlizny,

problemami z chodzeniem,

narażeniem na infekcje i owrzodzenia skóry,

powstaniem blizn,

zmniejszonym przepływem krwi.

Opuchnięte kostki to bardzo częsty objaw występujący w ciąży, zwłaszcza w II i III trymestrze. Są dwa główne powody dolegliwości. Pierwszy to zmiany hormonalne tego okresu, które powodują zatrzymywanie sodu w organizmie, a przez to wody. Drugi to ucisk na żyły przez powiększającą się macicę i związane z tym utrudnienie odpływu krwi z żył kończyn dolnych. Do rzadkich, ale groźniejszych przyczyn, które u ciężarnych mogą powodować obrzęki, należą głęboka zakrzepica żylna lub stan przedrzucawkowy.

Opuchnięcie kostek w ciąży z reguły nie jest groźne, może je nasilać dłuższe siedzenie lub stanie, ale też nadmierny wysiłek i upalna pogoda. Obrzęki wynikające z fizjologicznych zmian w ciąży ustępują dzięki ułożeniu się na lewym boku – zmniejsza się wtedy nacisk macicy na żyłę główną dolną. Można także zastosować pończochy przeciwżylakowe i uniesienie kończyn powyżej ciała.

