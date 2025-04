Ból stawów może być objawem poważnej choroby. Mowa o reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), która dotyka głównie kobiety. Schorzenie to nie ogranicza się tylko do łamania w kościach. Może powodować silne bóle i znacznie ograniczać sprawność. Warto je wcześnie rozpoznać, bo wtedy leczenie jest znacznie prostsze.

Kiedy powinnaś zacząć się niepokoić?

Jeśli kości bolą cię tylko czasami i głównie po wysiłku fizycznym, to prawdopodobnie nie masz się czym martwić. Jeżeli jednak budzisz się codziennie z bólem i sztywnością stawów stóp lub dłoni, do tego pojawiają się lekkie obrzęki i stan podgorączkowy, nie ma na co czekać. Wybierz się jak najszybciej do lekarza. Konieczne będą badania w kierunku RZS.