Przygotowanie nalewki nie wymaga wiele trudu, a zyskujemy skuteczny, naturalny produkt na przeziębienie, kaszel i poprawę odporności.

Sosna dzięki zawartości substancji śluzowych jest stosowana przede wszystkim wspomagająco na funkcje błon śluzowych nosa i gardła, ułatwia oddychanie i łagodzi kaszel.

Sosna działa:

przeciwzapalnie,

wykrztuśnie,

pobudzająco,

antyseptycznie,

przeciwbiegunkowo,

bakteriobójczo,

rozkurczowo,

moczopędnie.

Nalewka z sosny jest polecana na takie dolegliwości, jak:

Do przygotowania nalewki z sosny potrzebujesz młodych pędów zebranych wiosną w czasie pojawiania się kwiatów, mniej więcej do połowy maja.

Oto, jak przyrządzić nalewkę sosnową:

Zbierz pół kilograma młodych pędów sosny (gałązek z igłami i kwiatami). Pokrój je i włóż do słoja, dodaj 0,5 kg cukru i litr spirytusu.

Pozostaw przez tydzień w nasłonecznionym, ciepłym miejscu.

Następnie przecedź, dodaj litr przegotowanej wody i pozostaw w słoju przez kolejny tydzień. Na tym etapie możesz dodać też miód, jeśli wcześniej dodałeś mniej cukru, oraz sok z cytryny.

Potem rozlej do butelek i pozostaw w ciemnym, chłodnym miejscu przez pół roku.

Nalewka sosnowa jest gotowa. Warto pamiętać, że z sosny można przygotować również syropy, maści, oleje i herbatę, a także wykorzystywać ją do przygotowania wzmacniających kąpieli (do wody dodaje się odwar z młodych szyszek lub igieł).

Nalewka sosnowa jest uważana za bezpieczną, jednak istnieje kilka przeciwwskazań do jej stosowania. Zawiera alkohol więc nie powinna być spożywana przez dzieci ani osoby zmagające się z chorobą alkoholową. Zawiera również cukier, dlatego ostrożnie do jej przyjmowania powinny podchodzić osoby, które muszą kontrolować poziom glukozy we krwi (chorzy na cukrzycę). Przeciwwskazaniem do spożywania nalewki sosnowej są choroby takie jak krztusiec i astma oskrzelowa oraz uczulenie na składniki sosny.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.05.2010.

Na podstawie artykułu Katarzyny Michalskiej z Pani Domu

