Krztusiec powraca i coraz częściej chorymi są osoby dorosłe. Chociaż objawy krztuśca u dorosłych są łagodniejsze niż u dzieci, to nadal stanowią zagrożenie. Jak wynika z danych NIZP - PZH, liczba zachorowań znacznie wzrosła w ostatnim czasie. Wystarczy spojrzeć na statystyki. W całym 2023 roku zanotowano 927 przypadków, podczas gdy tylko w lipcu 2024 już ponad 3200 zachorowań.

Powodów jest kilka. To m.in. z zanikanie odporności poszczepiennej, odmowy szczepień, pojawienie się nowych szczepów bakterii, wysoka zaraźliwości oraz poprawa diagnostyki. Dzieci często są zarażane przez dorosłych, dlatego ważne jest, aby znać objawy krztuśca.

Spis treści:

Krztusiec, inaczej koklusz, jest chorobą zakaźną wywoływaną przez Gram-ujemną pałeczkę Bordetella pertussis wytwarzającą toksynę krztuścową. Jej charakterystycznym objawem jest napadowy, długotrwały kaszel. Światowa Organizacja Zdrowia odnotowuje co roku od 13 do 15 milionów zachorowań. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost liczby przypadków krztuśca u dorosłych.

Każda osoba dorosła może zachorować na krztusiec. Chorują również osoby, które były poddane szczepieniu w przeszłości, ponieważ odporność poszczepienna zanika w ciągu 5-10 lat od przyjęcia preparatu. Dlatego zalecane są dawki przypominające co 10 lat. Zachorowanie w przeszłości również nie daje trwałej odporności i lekarze są zgodni co to tego, że można zachorować kilka razy w ciągu życia.

Krztusiec u dorosłych może przebiegać w kilku postaciach:

Źródłem zakażenia są osoby chore, również z bardzo łagodnymi objawami, a do transmisji bakterii dochodzi drogą kropelkową. Leczenie krztuśca u dorosłych polega na przyjmowaniu antybiotyków. Dlatego nie należy choroby leczyć samodzielnie w domu, tylko w razie przedłużającego się kaszlu, zgłosić się jak najszybciej do lekarza.

Objawy kokluszu mogą się różnić u poszczególnych osób. Na ogół krztusiec przebiega u dorosłych łagodnie. Możliwe objawy to:

Okres wylęgania choroby – czyli czas od kontaktu z chorym do wystąpienia pierwszych objawów – wynosi 5-21 dni (zwykle 7-14 dni). Choroba może przebiegać u dorosłych w różnych postaciach. Często jest skąpoobjawowa, przypomina przeziębienie lub grypę. Jednak sprawdza się zasada, że im kaszel trwa dłużej, tym większe prawdopodobieństwo, że jego przyczyną jest właśnie krztusiec.

Głównym objawem krztuśca u dorosłych jest nietypowy kaszel. Jego główne cechy to:

W typowym przebiegu krztuśca wczesne objawy to tzw. okres nieżytowy, który charakteryzuje się występowaniem:

Wczesne objawy trwają od 7 do 14 dni. Po tym czasie rozwija się etap napadowego kaszlu. Przy czym u dorosłych krztusiec rzadziej niż u dzieci ma typowy przebieg. Przykładowo u dorosłego w trakcie całej choroby kaszel może mieć podobne łagodne nasilenie od początku infekcji.

Krztusiec trwa 4-20 tygodni i dzieli się na trzy etapy:

Według publikacji w czasopiśmie medycznym Infection kaszel u dorosłych z krztuścem trwa średnio 54 dni (u 80% badanych kaszel dokuczał co najmniej 3 tygodnie). Ogólnie na objawy pacjenci uskarżają się przez kilka tygodni do kilku miesięcy.

Jak długo krztusiec jest zakaźny? Krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną. Chory może zarażać nawet przez 5 tygodni. Największa zakaźność występuje w pierwszych 3 tygodniach infekcji obejmujących okres nieżytowy i początek etapu z napadowym kaszlem. Chorobą można zarażać również w trakcie antybiotykoterapii – do 5. dnia przyjmowania leków. I nawet wtedy, gdy nie pojawia się kaszel.

Wśród dorosłych krztusiec ma najcięższy przebieg u:

Okazuje się, że na koklusz ciężej chorują mężczyźni niż kobiety.

Wszystkie osoby dorosłe powinny regularnie raz na 10 lat przyjmować przypominającą dawkę szczepionki przeciwko krztuścowi. Odporność poszczepienna nie utrzymuje się przez całe życie, a maksymalnie 10 lat, dlatego ważne jest powtarzanie całej procedury. Szczepienie przeciwko krztuścowi w przypadku dorosłych jest szczepieniem zalecanym. Obowiązkowa profilaktyka dotyczy tylko dzieci. Przeczytaj więcej: Szczepienie przeciwko krztuścowi.

Dlaczego jest ważne, aby dorośli szczepili się przeciwko krztuścowi? Chociaż przebieg choroby w tej grupie jest na ogół łagodny, to jednak dorośli często stanowią źródło zakażenia dla małych niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych dzieci. To im krztusiec zagraża najbardziej. Niemieckie badanie Wirsinga von Königa i wsp. dowiodło, że co szósty przypadek krztuśca u dzieci wynikał z zarażenia od rodziców lub dziadków.

Ryzyko powikłań krztuśca u dorosłych różni w zależności od wieku oraz stanu zdrowia. Według badań powikłania rozwijają się u 23% chorych na koklusz. Należą do nich:

Według epidemiologów większe zachorowanie na krztusiec wśród Polaków może wiązać się z m.in. dotychczasowym brakiem szczepień przypominających wśród nastolatków, ale też dorosłych, przejście ze szczepionek komórkowych na łagodniejsze bezkomórkowe, jak również mutacje bakterii – pałeczek krztuśca.