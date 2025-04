Jak zrobić syrop z sosny?

Syrop z młodych pędów sosny to doskonały naturalny środek na wiele częstych dolegliwości górnych dróg oddechowych. Najlepiej zrobić go w maju lub na początku czerwca. Posłuży całej rodzinie, gdy rozpocznie się sezon przeziębień. Można go podawać nawet małym dzieciom. Jak zrobić syrop z pędów sosny?

fot. Fotolia

Podczas wiosennego spaceru w lesie, warto zebrać młode pędy sosny (tzw. przyrost). Pędy powinny mieć długość około 10 - 12 cm. Zawarte w nich cenne składniki odżywcze mają działanie wzmacniające odporność organizmu, działają napotnie i ułatwiają odkrztuszanie. Sosna jest świetna przy infekcjach górnych dróg oddechowych, a wszystko dzięki zawartości cennych olejków eterycznych, soli mineralnych oraz sporej ilości witaminy C.

Przy jakich dolegliwościach polecany jest syrop z sosny?

przeziębienie, grypa;

infekcje górnych dróg oddechowych;

kaszel;

chrypka;

katar.

Jak działa syrop z sosny?

wzmacnia odporność organizmu;

działa napotnie;

ułatwia odkrztuszanie;

udrażnia drogi oddechowe;

przynosi ulgę w katarze.

Jak przygotować syrop z młodych pędów sosny?

zbierz młode pędy sosny (około trzy garście). Najlepiej zrobić to w maju lub na początku czerwca, gdy przyrost nie przekroczył jest 12 cm długości i pędy są nadal zielone (te już zdrewniałe omijamy),

pędy należy opłukać i umieścić w dużym garnku. Zalać wodą (około 1 - 1,5 litra - tak, aby pędy były całkowicie przykryte),

gotować na wolnym ogniu przez około dwie godziny,

wywar odcedzamy i dodajemy cukier (na jeden litr wywaru powinien przypaść około 1 kg cukru),

gotujemy przez kolejne dwie godziny,

gotowy i jeszcze gorący syrop przelewamy do słoików i ustawiamy je do góry dnem. Syrop przechowujemy w lodówce.

Oprócz właściwości leczniczych, syrop z sosny ma również spore walory smakowe. Przyjemny aromat i posmak sosny w połączeniu ze słodyczą cukru sprawia, że lubią go nawet dzieci. Niektórzy chętnie stosują go również do słodzenia herbaty, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy łatwo o przeziębienie.

