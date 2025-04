Syrop z cebuli to naturalny środek na przeziębienie stosowany już przez nasze prababcie. To ze względu na jej dezynfekujące właściwości: zawarte w cebuli substancje działają bakteriobójczo, niszczą też grzyby i pierwotniaki. To dlatego, że może być pomocny w zwalczaniu infekcji we wczesnym ich stadium.

W prosty sposób możesz przygotować go w domu. Wystarczy cebula, cukier i kilka godzin czekania!

Jak zrobić syrop z cebuli?

Przygotowanie syropu cebulowego na przeziębienie jest naprawdę proste:

Obierz 2 duże cebule i pokrój je w plastry. Plasterki cebuli ułóż warstwami w słoiku, każdą warstwę posypując cukrem lub miodem. Po kilku godzinach, kiedy cebula puści sok a cukier się rozpuści, zlej syrop do innego naczynia.

Syrop przechowuj w lodówce nie dłużej niż 1-2 dni.

Pamiętaj, że naturalne kuracje, takie jak stosowanie syropu z cebuli, to sposób na bardzo wczesne objawy przeziębienia. Jeśli objawy choroby nie mijają lub zaczynają się się nasilać, koniecznie wybierz się do lekarza.

Syropu z cebuli nie powinno się podawać dzieciom poniżej 2 roku życia.

