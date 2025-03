Spis treści:

Imbir lekarski (łac. Zingiber officinale) to naturalny środek na przeziębienie o potwierdzonej skuteczności. Dzięki obecności w kłączu imbiru bioaktywnych związków, zwłaszcza olejków eterycznych i takich składników jak gingerol, szogaol i zingeron, jest rośliną o działaniu:

​Napar ze startego imbiru, rozrzedzając zalegającą w drogach oddechowych wydzielinę, leczy męczący kaszel. Poza tym może być pomocny w obniżaniu gorączki (działa napotnie). Z dobrodziejstwa imbiru skorzystają wszyscy, również kobiety w ciąży i dzieci (jednak z umiarem).

Imbir stosowany jest w ziołolecznictwie od wieków. W medycynie chińskiej był jednym z najlepszych środków na nudności, wymioty, biegunkę czy ból brzucha. Oprócz tego, że imbir pomaga przy przeziębieniu, ma wiele potwierdzonych właściwości zdrowotnych:

Imbir w ilości 100 g dostarcza 67 kcal. Jest źródłem białka, błonnika, tłuszczu oraz składników mineralnych – wapnia, fosforu, żelaza i magnezu. Świeże kłącze jest także bogactwem witaminy C oraz witamin z grupy B.

W formie przyprawy imbir najczęściej stosuje się w kuchni azjatyckiej. Jego smak jest bardzo charakterystyczny – mocny, wyrazisty, korzenny. Ale to w leczeniu przeziębienia i poprawianiu odporności jest szczególnie ceniony.

W przypadku przeziębienia lub innej infekcji dróg oddechowych sprawdzi się imbir w różnych postaciach:

Na przeziębienie najlepiej działa świeży, starty korzeń. To on ma najwięcej wartości odżywczych potrzebnych organizmowi o obniżonej odporności.

Imbir można przyjmować w postaci naparu, dodatku do herbaty, syropu na przeziębienie i kaszel, napar z imbiru wsmarowany w klatkę piersiową dziecka zadziała rozgrzewająco i oczyszczająco na drogi oddechowe. Rozpuszczony imbir w proszku jest polecany do płukania bolącego gardła podczas przeziębienia (działa odkażająco i przeciwzapalnie).

Możliwości zastosowania imbiru w leczeniu przeziębienia i wspomagająco na odporność jest naprawdę wiele. Wszystko zależy tego, co nam odpowiada. Ale uwaga, nie każdy może spożywać imbir.

Teoretycznie można stosować na przeziębienie imbir ze skórką, tym bardziej że zawiera ona witaminy, jednak zwykle lepiej się jej pozbyć. Na ogół nie mamy pewności co do pochodzenia rośliny i nie wiemy, w jakiej glebie wzrastała. Skórka imbiru gromadzi zanieczyszczenia i metale ciężkie, dlatego lepiej jest go obierać przed spożyciem. Co więcej, właściwości imbiru nie zmieniają się znacząco przez obranie.

Więcej: Czy obierać imbir?

Imbir i miód są skuteczniejsze, gdy połączy się te dwa produkty. Istnieją badania, które wskazują, że miód wzmacnia przeciwbakteryjne działanie imbiru. Sam również ma działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne. Dodatkowo poprawia smak.

Przeciwwskazaniami do stosowania imbiru są:

Na imbir powinny uważać osoby z:

Pamiętaj, aby nie przesadzać z ilością imbiru, ponieważ w nadmiernych ilościach roślina może działać niekorzystnie. Bezpieczna dzienna dawka w przypadku dorosłych nie powinna przekraczać 3-4 g świeżego imbiru (ok. 2 łyżeczki) oraz 1 g suszonej przyprawy. Według FDA umiarkowane spożywanie tej rośliny jest w pełni bezpieczne.

Czy imbir może być spożywany przez kobiety w ciąży? Może, jednak wcześniej ciężarna powinna to skonsultować z lekarzem. Ilość zjadanego imbiru nie powinna być zbyt duża. Świeżo starty korzeń niekiedy powoduje podrażnienie śluzówki żołądka. Imbir nie jest polecany wszystkim ciężarnym. Kobiety zmagające się z podwyższonym ciśnieniem krwi powinny unikać jedzenia tej przyprawy. Także przyjmowanie leków obniżających poziom glukozy w przypadku cukrzycy ciążowej jest przeciwwskazaniem do jedzenia imbiru.

Przeczytaj więcej: Imbir w ciąży i podczas karmienia piersią - co musisz wiedzieć.

Dzieci zasadniczo mogą spożywać niewielkie ilości imbiru, można np. dodać 1-2 plasterki korzenia do herbaty w stanach obniżenia odporności. Warto jednak wcześniej skonsultować to z lekarzem. Produktów z imbirem nie powinny spożywać dzieci poniżej 1. roku życia.

Zastosowanie imbiru jest bardzo szerokie. W formie proszku możemy go dodawać do niemal wszystkich potraw warzywno-mięsnych. W leczeniu przeziębienia pomoże też herbata z imbirem. Warto znać przepis na syrop z imbiru na przeziębienie i kaszel oraz napar z imbiru.

Do zrobienia syropu z imbiru potrzebne są:

W niewielkim słoiku układamy składniki na zmianę warstwami: 2 łyżki miodu, plastry cytryny i starty imbir. Odkładamy w chłodne miejsce na dobę. Przechowujemy w lodówce i zużywamy w ciągu kilku dni. Na przeziębienie najlepiej przyjmować 1-2 łyżki syropu z imbiru dziennie.

Do litra wody należy wrzucić 10 cm obranego i startego korzenia imbiru. Gotować przez 15 minut na małym ogniu. Kolejnym krokiem jest odcedzenie i wystudzenie naparu. Na koniec trzeba dodać do niego 3 łyżki miodu i szklankę mleka. Najlepiej wypić szklankę od razu.