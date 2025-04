Jest słodki, dlatego łatwo go podawać nawet dzieciom. Warto, ponieważ składników leczniczych w miodzie jest więcej niż w niejednym leku. Zawiera on substancje przeciwbakteryjne, łagodzi podrażnienia i podnosi odporność. To idealny środek na przeziębienie. Aby zadziałał, warto sięgnąć po specjalne mieszanki z miodem w roli głównej. Zobacz, jak je zrobić:

Reklama

Miód na przeziębienie - 5 prostych przepisów

Na kaszel suchy– zetrzyj dużą cebulę i wymieszaj ją ze szklanką miodu. Zostaw na noc, przeciśnij przez gazę. Uzyskany syrop pij 3 razy dziennie po łyżeczce, zawsze po posiłku. Na kaszel mokry – połącz 2 łyżki miodu z łyżką anyżu w proszku. Pij 2 razy dziennie po łyżeczce. Na ból gardła – zaparz torebkę szałwii lekarskiej, przestudź, posłódź miodem. Miksturą płucz gardło. Na gorączkę – wsyp do szklanki po łyżeczce kwiatów lipy, rumianku i malin. Zalej wrzątkiem, parz 10 minut. Odczekaj jeszcze 5 min i dodaj łyżeczkę miodu. Pij 3 razy dziennie po szklance napoju. Na wzmocnienie – do 0,5 kg miodu dodaj 50 gramów soku z pokrzywy. Pij 3 razy dziennie po łyżce w czasie infekcji i tydzień po niej.

Dlaczego miód?

Miód jest źródłem witamin A, C oraz tych z grupy B. Zawiera też składniki mineralne: potas, chlor, żelazo czy magnez. Jest bogactwem kwasu foliowego.

To jeden z cenniejszych produktów spożywczych. Przyspiesza gojenie się ran, leczy choroby wrzodowe, hamuje biegunkę. Obniża ciśnienie oraz pozytywnie wpływa na układ nerwowy, a dzięki zawartości glukozy pobudza do pracy mózg.

Do niektórych właściwości miodu zaliczamy działanie:

antybiotyczne,

przeciwwirusowe,

przeciwzapalne,

wykrztuśne,

przeciwalergiczne,

przeczyszczające,

tonizujące,

przeciwgrzybiczne,

pobudzające układ odpornościowy.

Profilaktycznie, w okresie jesienno-zimowym, warto stosować 1 łyżeczkę (15 ml) nierozcieńczonego miodu 3 razy dziennie. Podczas przeziębienia dawkę 15 ml można zażywać co godzinę. Miód dodawajmy także do ciepłej (ale nie gorącej!) herbaty.

Zobacz też:4 domowe sposoby na ból gardła i chrypę

6 naturalnych kuracji na poprawę odporności

3 przepisy na domowe leki z malin

Reklama

Na podstawie artykułu Agnieszki Kwiatkowskiej z Przyjaciółki