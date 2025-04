Imbir, choć bardzo zdrowy, ma też swoje przeciwwskazania. Jest szkodliwy przede wszystkim dla osób z chorobami przewodu pokarmowego i przyjmujących określone leki, ale zdarzają się też inne przypadki, w których imbir szkodzi. Nie stosuj imbiru, jeśli dotyczą cię poniższe opisy. Pilnuj też maksymalnej dziennej dawki, jeśli pijesz lub jesz imbir codziennie.

Reklama

Spis treści:

Choć o właściwościach imbiru mówi się zazwyczaj w samych superlatywach, on też może być szkodliwy. To prawdziwe bogactwo naturalnych substancji, dlatego imbir wspomaga odchudzanie, jest jednym z pokarmów naturalnie poprawiających odporność, a stosowanie imbiru na przeziębienie jest bardzo szeroko rozpowszechnione.

Imbir jest szkodliwy głównie wtedy, gdy:

Znacznie przekraczasz bezpieczne dzienne dawki (ok. 4 suchej przyprawy).

(ok. 4 suchej przyprawy). Stosujesz imbir w formie zanieczyszczonych suplementów diety.

diety. Masz przeciwwskazania do stosowania imbiru , a mimo wszystko go stosujesz.

, a mimo wszystko go stosujesz. Imbir wchodzi w interakcje z lekami (lub innymi ziołami), które przyjmujesz.

Dla zdecydowanej większości osób imbir jest bezpieczny i może występować nawet w codziennej diecie. Imbir można więc pić i jeść bez większych obaw o zdrowie, ale ze świadomością przeciwwskazań.

Mała szansa na to, że imbir jest ci przeciwwskazany. To środek uznany za bezpieczny nawet u kobiet w ciąży. Imbir w ciąży ratuje przed mdłościami i wzmacnia naturalnie odporność. Większe dawki imbiru (powyżej zalecanych 4 g dziennie), mogą być szkodliwe dla osób z konkretnymi predyspozycjami.

Imbir a problemy z woreczkiem żółciowym

Wiele osób twierdzi, że imbir może nasilać produkcję żółci, jest więc przeciwwskazany osobom z kamicą żółciową. Imbir nie występuje też w diecie po wycięciu pęcherzyka żółciowego.

To jednak bardziej przypuszczenia niż twarde stwierdzenia. Nie ma bowiem dowodów naukowych na to, że imbir faktycznie wzmaga produkcję żółci. Jeśli masz problemy z pęcherzykiem żółciowym i znajdziesz ciekawy przepis z wykorzystaniem imbiru, śmiało po niego sięgnij. Nie kupuj i nie pij jednak aktywnie herbatek imbirowych.

Alergia na imbir

Choć to rzadkie, zdarzają się też przypadki alergii na imbir. Po zjedzeniu imbiru, wypiciu herbatki imbirowej, złotego mleka lub naparu z imbiru, masz wysypkę? Odczuwasz wyraźny dyskomfort w ustach lub masz mdłości? Możliwe, że cierpisz na jakąś formę alergii lub nietolerancji imbiru. Odstaw go i nie stosuj żadnych preparatów z imbirem, jeśli takie objawy pojawiły się dwukrotnie.

Zgaga i dyskomfort układu pokarmowego po imbirze

Imbir jest pełen przeciwutleniających, ale też drażniących dla śluzówek układu pokarmowego związków. Świeży imbir jest ostry w smaku, może też drażnić usta i przełyk.

Zazwyczaj to delikatne odczucia podobne do tych odczuwalnych po zjedzeniu papryczek chili. Jeśli sprawia ci to duży dyskomfort, być może akurat dla ciebie imbir jest szkodliwy. Nie przekreślaj jednak go całkiem. Imbir zalany wrzątkiem traci swój intensywny smak i może w takiej formie sprawdzi się u ciebie.

Jeśli cierpisz na refluks pokarmowy, szczególnie bacznie obserwuj swoją reakcję na imbir. Choć niektórzy twierdzą, że napary z imbiru wręcz pomagają im się uporać z napadami zgagi i stosują go w diecie refluksowej, imbir może też je wyzwalać. W tym wypadku nie ma reguły, konieczna jest indywidualna obserwacja.

Imbir a ciśnienie krwi

Imbir zawiera związki obniżające ciśnienie krwi. To zazwyczaj subtelny efekt, nieodczuwalny przez większość osób. Jeśli będziesz jeść lub pić imbir w większych ilościach, możesz to jednak odczuć jako uczucie lekkości w głowie.

Ostrożność powinny zachować osoby przyjmujące leki na nadciśnienie. Imbir nie jest w ich przypadku przeciwwskazany, lecz nie można przekraczać dawek 4 g na dzień (chodzi o suszony imbir, ekstrakt). Dla pewności warto jednak skonsultować pomysł regularnego stosowania imbiru z lekarzem, jeśli stosujesz leki na nadciśnienie.

Imbir a problemy z krzepliwością krwi - może szkodzić

Salicylany, które możesz znać na przykład z aspiryny, to związki obniżające krzepliwość krwi. Imbir zawiera naturalne związki o takim działaniu. To zaleta, dzięki której imbir uważa się za naturalny produkt wspierający serce i układ krwionośny. Nie jest to jednak zaleta dla osób walczących ze zbyt niską krzepliwością krwi. Dla nich imbir może być szkodliwy!

Nie stosuj imbiru z lekami wpływającymi na krzepliwość krwi:

aspiryną,

heparyną,

warfaryną.

Czy imbir szkodzi na nerki?

Jeśli cierpisz na chorobę nerek, uzasadnione są twoje obawy przed wszelkimi naturalnymi substancjami. W nadmiarze nerkom szkodzi kurkuma, uznana za najzdrowszą przyprawę świata.

Imbir zdecydowanie nie szkodzi jednak na nerki. Ma wręcz odwrotnie działanie, poprawia ich funkcjonowanie! Wspiera detoksykację, poprawia przepływ krwi, zawiera dużo antyoksydantów.

Choroby nerek są jednak ściśle powiązane z ciśnieniem. Niewykluczone, że przy twojej chorobie stosowanie imbiru nie będzie polecane. Najlepiej skonsultuj się więc w tej sprawie z lekarzem.

Imbir szkodzi przed operacjami

Ze względu na obniżenie krzepliwości krwi, imbir może wydłużać rekonwalescencję lub powodować problemy z krzepnięciem po operacjach. 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem przerwij stosowanie imbiru, by sobie nie zaszkodzić.

fot. Szkodliwość imbiru/ Adobe Stock, barmalini

Dawka bezpieczna została określona jako 4 g. Chodzi o ekstrakt z imbiru, czyli suszony imbir, imbir w proszku lub w postaci kapsułek. Świeży imbir, który jest stosowany do przygotowania naparów i potraw, może występować bezpiecznie w diecie w większej ilości.

Dawka 4 g imbiru (bezpieczna dzienna dawka) przeliczona na najpopularniejsze formy spożywania imbiru to:

ok. 4 łyżeczki świeżo tartego imbiru,

8 ml ekstraktu z imbiru w płynie;

40 ml syropu imbirowego;

16 filiżanek herbatki imbirowej;

4 g suplementu z ekstraktem z imbiru.

Czy można pić imbir codziennie?

Możesz stosować imbir, napary imbirowe, wywar imbirowy nawet codziennie. Nie ma ku temu przeciwwskazań. Pamiętaj jedynie o tym, by nie przekraczać zalecanej dziennej dawki, a kurację imbirową możesz stosować przez miesiąc, a nawet 3 miesiące. Po 12 tygodniach codziennego stosowania imbiru w dawce bliskiej 4 g/dobę, poleca się zrobić przerwę.

Objawy nadmiernego spożycia imbiru są różne. Jeśli jesz lub pijesz naprawdę sporo imbiru codziennie bądź wyczulona na te objawy:

dyskomfort w żołądku po zjedzeniu imbiru;

po zjedzeniu imbiru; uczucie"palenia" w przełyku;

nasilenie objawów refluksu lub wrzodów;

lub wrzodów; podrażnienie jamy ustnej;

znacznie obniżona krzepliwość krwi.

Jeśli zaobserwujesz te lub inne objawy wskazujące na zbyt duże spożycie imbiru, ogranicz go, lub zmień sposób spożywania imbiru. Jego drażniące działanie łagodzi np. zalanie imbiru wrzątkiem.

Źródła:

Hamed MA, Ali SA, El-Rigal NS. Therapeutic potential of ginger against renal injury induced by carbon tetrachloride in rats. ScientificWorldJournal. 2012;2012:840421. doi:10.1100/2012/840421

C. Multum, Drugs.com, Ginger. dostęp: 3.11.2021.

Reklama

Czytaj także:

Zioła szwedzkie – zastosowanie, właściwości, skład

Jagody leśne i borówki amerykańskie - właściwości zdrowotne

Właściwości zdrowotne agrestu - 8 powodów dla których warto go jeść