Pęcherzyk żółciowy, nazywany też woreczkiem żółciowym (kształtem przypomina gruszkowaty woreczek) pełni ważną rolę w procesach trawiennych. Ma ok. 10 cm długości i jest połączony z wątrobą i dwunastnicą drogami żółciowymi. Znajduje się pod wątrobą (poznaj objawy niewydolności wątroby).

Pęcherzyk żółciowy można podzielić na dno, trzon i szyjkę. Potrafi magazynować ok. 60 ml żółci. Woreczek żółciowy jest unaczyniony i unerwiony, dlatego gdy choruje, daje ból po prawej stronie brzucha. Ściany pęcherzyka zbudowane są z trzech rodzajów błon - śluzowej, mięśniowej i surowiczej.

Woreczek żółciowy magazynuje żółć potrzebną do metabolizmu tłuszczów, ale również zagęszcza ją. Żółć jest niezbędna do wchłaniania tłuszczów. Działa to tak - gdy zjesz posiłek bogaty w tłuszcz, pęcherzyk kurczy się i rozkurcza, uwalniając żółć. Ta przez przewody żółciowe trafia do dwunastnicy.

Żółć zawiera m.in. kwasy żółciowe, sole mineralne, barwniki żółciowe, cholesterol. Poza rozkładaniu tłuszczów umożliwia wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (witamina A, witamina D, witamina E i witamina K). Kiedy dochodzi do nieprawidłowości, np. odkładania się złogów w pęcherzyku, pojawiają się choroby - kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego.

Kamica pęcherzyka żółciowego, tzw. kamica żółciowa, powstaje, gdy w woreczku żółciowym zaczynają odkładać się złogi substancji chemicznych z żółci. Zamiast rozpuszczać się w żółci i trafiać dalej do przewodu pokarmowego, wytrącają się i zostają w drogach żółciowych. Kamienie żółciowe to mieszanka cholesterolu i barwników.

To częsta choroba - szacuje się, że kamica dotyka nawet 20 % mieszkańców Europy Zachodniej.

Co sprawia, że jesteśmy narażeni na kamicę żółciową? Częściej chorują kobiety niż mężczyźni oraz ludzie w starszym wieku. Poza tym jest kilka czynników zwiększających ryzyko wystąpienia kamieni żółciowych:

zmiany hormonalne,

otyłość,

cukrzyca,

mukowiscydoza,

predyspozycje genetyczne,

szybkie chudnięcie, zbyt restrykcyjna dieta,

wysoki poziom cholesterolu we krwi,

infekcje dróg żółciowych,

zabiegi operacyjne, jak resekcja żołądka.

Jak rozpoznać kamicę żółciową?

Długo może nie dawać żadnych objawów. Gdy rozwinie się, najczęściej daje o sobie znać kolką żółciową. To ostry i nagły ból w nadbrzuszu. Może promieniować w prawo do barku i łopatek. Dochodzi do niej, gdy w przewodzie pęcherzykowym utknie kamień żółciowy i zatka go.

Chory może też odczuwać ból po jedzeniu - zwłaszcza po obfitym i tłustym posiłku. Poza bólem mogą pojawić się:

potliwość,

nudności,

wymioty.

Nieleczona kamica prowadzi do zapalenia pęcherzyka żółciowego, dlatego warto szybko zgłosić się do lekarza, gdy zauważy się u siebie objawy. Lekarz zleci badanie USG jamy brzusznej oraz być może tomografię komputerową. Poza tym potrzebne może być badanie krwi.

Leczenie kamieni żółciowych

W przypadku wystąpienia kamieni żółciowych często pomagają leki o działaniu rozkurczającym. Czasem kamica wymaga interwencji chirurgicznej. Usunięcie pęcherzyka żółciowego można wykonać laparoskopowo lub poprzez otwarcie jamy brzusznej. O postępowaniu decyduje zawsze lekarz.

Po zakończonym leczeniu lub operacji, pacjent musi trzymać odpowiednią dietę - niskotłuszczową i bogatą w węglowodany, z małymi posiłkami o dużej częstotliwości.

To zwykle powikłanie po kamieniach żółciowych (w 10-20% przypadków). Zablokowanie odpływu żółci wywołuje stan zapalny. Wtedy mówimy o ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego. Stan wymaga leczenia szpitalnego.

Podstawowym objawem ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego jest kolka żółciowa trwająca powyżej 5-6 godzin. Kolka wiąże się z bardzo silnym i nagłym bólem w nadbrzuszu, który nasila się podczas głębokiego oddychania. Mogą dodatkowo pojawić się:

gorączka,

dreszcze,

ból przy wdechu,

brak apetytu,

nudności,

wymioty,

szybszy oddech,

przyspieszona praca serca.

Zdarza się, że ostre zapalenie przechodzi w stan przewlekły. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego może być też niezwiązane z kamicą, lecz wywołane zakażeniem bakteryjnym lub pasożytniczym. Do najważniejszych objawów formy przewlekłej zapalenia woreczka żółciowego należą skurcze i bóle po prawej stronie brzucha mogące promieniować do łopatki, problemy z układem trawiennym (mdłości, wzdęcia, wymioty), zabarwienie twardówek oczu.

Przewlekłe zapalenie leczy się antybiotykami. Ostre wymaga leków przeciwzapalnych oraz antybiotyków, czasem zabiegu chirurgicznego (kiedy należy rozważyć operację pęcherzyka żółciowego).

Poza tym w obu przypadkach ważne jest utrzymywanie odpowiedniej, lekkostrawnej diety (zobacz zasady diety niskotłuszczowej).

Powikłania po zapaleniu pęcherzyka żółciowego:

ropniak,

martwica,

wodniak,

perforacja pęcherzyka.

