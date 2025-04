Spis treści:

Koper włoski (Foeniculum vulgare) zawiera rakotwórczy estragol. Związek jest obecny w herbatkach typu instant, ekspresówkach i tradycyjnie przygotowywanych naparach lub wywarach z tej rośliny. Estragol jest obecny w różnych ilościach w olejkach eterycznych m.in. estragonu, bazylii, ziela angielskiego, sosny, anyżku, melisy, gałki muszkatołowej, lauru, a także w liściach herbaty. Naukowcy dowiedli, że narażenie na ten składnik może przyczynić się do rozwoju raka.

Na potencjalne zagrożenie wynikające z przyjmowania kopru włoskiego wskazuje raport opublikowany w 2005 roku przez Komitet ds. Ziołowych Produktów Leczniczych przy Europejskiej Agencji Leków (EMA). Wynika z niego, że estragol jest naturalnie występującym genotoksycznym czynnikiem rakotwórczym. Jego szkodliwe działanie to rezultat produkcji reaktywnego rodzaju metabolitu (jego ilość jest zależna od dawki estragolu) i jego szkodliwego działania na DNA komórek.

W badaniu National Toxicology Program (Bristol, 2011) estragol podawano samcom i samicom szczurów przez 3 miesiące. Wszystkie gryzonie objęte badaniem przeżyły 3-miesięczny okres ekspozycji. Jednak toksyczne zmiany zaobserwowano w surowicy i wątrobie, występował również przerost dróg żółciowych. U dwóch samców otrzymujących największą dawkę związku (600 mg/kg) stwierdzono liczne guzy dróg żółciowych w wątrobie, zaś u trzeciego szczura – gruczolaka wątrobowokomórkowego.

Trzeba zaznaczyć, że badania na myszach i szczurach dowodzą, że toksyczne właściwości estragolu pojawiają się przy dawkach od 1 do 10 mg na kilogram masy ciała, co stanowi od 100 do 1000 razy więcej niż typowe przewidywane narażenie człowieka na tę substancję. Szacuje się, że narażenie na ten związek u ludzi średnio wynosi 1 mg na dobę.

Według specjalistów mimo wszystko należy zminimalizować spożycie u małych dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jednocześnie uznano, że krótkotrwałe przyjmowanie przez osoby dorosłe ziołowych produktów leczniczych zawierających estragol, czyli również herbat z koprem włoskim, nie zwiększa ryzyka rozwoju raka.

Europejskie i krajowe instytucje apelowały już wcześniej o ograniczenie spożycia ziół i przypraw zawierających estragol, dopuszczając ich okazjonalne użycie w kuchni. Należy unikać dodatkowego narażenia na ten składnik, jak poprzez stosowanie preparatów ziołowych, np. herbatek z kopru włoskiego na problemy trawienne.

Warto zaznaczyć, że nie ma regulacji dotyczących dopuszczalnych dawek estragolu w produktach ziołowych. Nie jest jasne, jaka zawartość rakotwórczego związku występuje w danym preparacie. Nie ma też ostrzeżeń o jego działaniu na opakowaniach.

Niektórzy badacze nie są przekonani o słuszności wniosku na temat ewidentnej szkodliwości estragolu zawartego w koprze włoskim i innych ziołach. Według naukowców z Uniwersytetu we Florencji (badanie z 2012 roku) składnik ten był badany wyłącznie jako pojedynczy związek. Nie występuje w takiej formie naturalnie. W produktach stosowanych przez ludzi znajdują się też inne substancje chroniące przed szkodliwym działaniem estragolu (np. flawonoidy). Nie zostało to wzięte pod uwagę w badaniach. Jest wiele pytań, które nadal pozostają bez odpowiedzi. Nie wiadomo, jaki jest wzrost ryzyka rozwoju raka w wyniku przyjmowania przez długi czas produktów zawierających estragol. Badania trwają.

Koper włoski w zbyt dużych ilościach może być szkodliwy nie tylko ze względu na zawartość rakotwórczego estragolu. Wiadomo też, że w roślinie znajdują się związki o działaniu estrogennym. O ile wśród kobiet po menopauzie działanie kopru może być z tego względu korzystne — może zmniejszać objawy związane z przekwitaniem, o tyle u małych dzieci nie jest ono pożądane.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Journal of Pediatric Surgery naukowcy wskazali, że istnieje związek podawania niemowlętom preparatów kopru włoskiego na kolki z powiększeniem gruczołów piersiowych. Dlatego zalecają ograniczenie stosowania tych produktów. Związki obecne w Foeniculum vulgare mogą prowadzić do zakłócenia procesów dojrzewania u dziewcząt i chłopców.

Estragol występuje w herbatkach z kopru włoskiego, które są przyrządzane klasycznie jako napar lub wywar, typu instant i herbatach ekspresowych. Stosowanie u niemowląt może wiązać się z większym ryzykiem niż korzyściami, dlatego lepiej ich unikać. Istnieją inne metody radzenia sobie z kolką niemowlęcą, które nie budzą kontrowersji.

EMA nie zaleca stosowania ziół zawierających estragol do 11 roku życia, jeśli dzienne spożycie tego związku przekracza wartość 1,0 µg/kg masy ciała. Jednocześnie rekomenduje, aby spożycie było jak najniższe i czas stosowania możliwie krótkotrwały (maksymalnie 14 dni). Specjaliści z EMA uważają też, że wyniki badań na gryzoniach można potraktować jako odniesienie do ludzi i należy przyjąć, że w dużych dawkach efekt kancerogenny może być zbliżony.

Biorąc pod uwagę wszystkie „za” i „przeciw” wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest całkowite zrezygnowanie z podawania dziecku herbat z kopru włoskiego. W zamian można zastosować domowe metody na kolki niemowlęce, które są bezpieczne i nie budzą wątpliwości.