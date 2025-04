Wysypka, która przypomina wyglądem gęsią skórkę lub skórkę pomarańczy, pojawiająca się w obrębie piersi, może sugerować groźną chorobę: raka zapalnego piersi. Nie ma on receptorów hormonalnych, dlatego leczenie antyestrogenowe jest w jego przypadku nieskuteczne. Jak go rozpoznać?

Czym jest rak zapalny piersi?

Rak zapalny piersi (inflammatory breast cancer) to agresywna odmiana nowotworu gruczołu piersiowego. Występuje rzadko, ale jest bardzo groźny i statystycznie nie daje pomyślnych rokowań. Szacuje się, że pojawia się u 1-5% kobiet chorujących na raka piersi – najczęściej u pań otyłych średnio w okolicy 57. roku życia.

W przebiegu tego nowotworu komórki rakowe pochodzące głównie z przewodów mlecznych zaczopowują naczynia chłonne sutka.

Nowotwór ten ma duże skłonności do dawania przerzutów i gwałtownie się rozwija – nawet w ciągu kilku tygodni lub miesięcy.

Czy grozi ci rak piersi?

Objawy raka zapalnego piersi

Jednym z charakterystycznych objawów raka zapalnego piersi jest wysypka. Może ona kojarzyć się z gęsią skórką lub skórką pomarańczy ze względu na swój ciemnopomarańczowy, zaczerwieniony kolor oraz widoczne zagłębienia. Pojawia się w obrębie piersi (sutka).

Podczas choroby może dojść także do wciągnięcia sutka bądź jego obrzmienia lub gwałtownego wzrostu. Chora czuje często w piersi uczucie ciepła i nie wyczuwa w niej żadnego guza. Może natomiast odczuwać tkliwość gruczołu piersiowego, jego pieczenie i wrażenie ciężkości. Jeśli dojdzie do zajęcia przez nowotwór węzłów chłonnych pachowych lub obojczykowych, są one powiększone.

Zmiany skórne o typie „skórki pomarańczy” są objawem zapalnego raka piersi. Skóra jest przebarwiona, występują drobne zagłębienia, obrzęk i zwiększone ucieplenie danej okolicy. W przypadku wystąpienia zmian tego typu wskazane jest wykonanie palpacyjnego samobadania piersi oraz zgłoszenie się do lekarza. Należy również zwrócić uwagę na inne objawy nowotworów piersi do których należy: guzek w piersi lub w dole pachowym, wyciek z brodawki sutkowej, łuszczenie się otoczki brodawki, wciągnięcie skóry piersi lub brodawki, zmiana kształtu piersi. W przypadku obecności któregoś z w/w objawów powinna być przeprowadzona dalsza diagnostyka, a w przypadku potwierdzenia rozpoznania guza piersi włączone leczenie onkologiczne – mówi nam dermatolog dr n. med. Marek Kot z Salve Przychodnie.

Leczenie raka zapalnego piersi

W leczeniu raka zapalnego piersi łączy się wiele metod: radioterapię, chemioterapię oraz chirurgię. Rokowanie przy tej chorobie zależy od różnych czynników, m.in. od wieku pacjentki, zaawansowania choroby, od tego, jak pacjentka reaguje na leczenie, od obecności receptorów estrogenowych na powierzchni komórek nowotworowych, a także chorób towarzyszących.

Aby jak najszybciej zdiagnozować ten i inne nowotwory piersi, warto regularnie wykonywać samobadanie piersi, pamiętać o wizytach kontrolnych u lekarza i mammografii, a także obserwować swoje ciało i zgłaszać specjalistom wszystkie niepokojące zmiany.

Na koniec dodajmy też, że nie zawsze obrzmienie, zaczerwienienie czy ocieplenie sutka świadczy o nowotworze – takie objawy mogą także wskazywać na ropień piersi.

