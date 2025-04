Kto by pomyślał, że niewinny, malutki dołeczek na ciele okaże się być tak niebezpieczny? Szczęście w nieszczęściu, że został tak szybko odkryty i zbadany…

Niepokojąca zmiana



O tej dzielnej Brytyjce od kilku dni rozpisują się media. Jej historię warto nagłaśniać, bo może uratować wiele nieświadomych zagrożenia kobiet, które – tak jak do niedawna Sherrie – myślą, że są w pełni zdrowe.

Sherrie Rhodes jest mamą trójki dzieci, a na co dzień pracuje jako opiekunka starszych osób. Pod koniec czerwca zauważyła na jednej ze swoich piersi nieduży dołeczek. Dwa dni później umówiła się na wizytę do internisty, który skierował ją na mammografię. Kolejne badania, w tym biopsja, wykazały, że wgłębienie w ciele kobiety to rak piersi.

Wczoraj zdiagnozowano u mnie raka piersi. To był dla mnie szok – tym bardziej, że jedynym symptomem choroby było to wgłębienie (na zdjęciu) – napisała na Facebooku kobieta.

Sherrie opublikowała na swoim facebookowym profilu także fotografię, na której widać owy dołeczek na piersi – coś, co łatwo przeoczyć lub zbagatelizować, a co okazało się być śmiertelną chorobą. Brytyjka przyznała, że w przeszłości nie była świadoma zagrożenia i nie przejmowała się nim zbytnio, ponieważ nigdy nie wykryła u siebie w piersiach żadnych grudek. Podobnie jak wiele innych kobiet nie wiedziała, że niebezpieczeństwo mogą zwiastować także wgłębienia na piersiach.

Teraz Sherrie chce, by jej historia była przestrogą dla innych pań i wierzy, że w ten sposób ustrzeże wiele z nich przed zbyt późnym wykryciem nowotworu.

Proszę, badajcie regularnie swoje piersi i nie ignorujcie żadnych zmian. Jeśli w przeszłości zobaczyłabym podobny post, wiedziałabym, że wgłębienie może oznaczać raka – napisała.

Apel Sherrie trafił już do tysięcy kobiet. Jedna z nich napisała, że wcześniej nie lubiła dotykać ani nawet oglądać swojego biustu w lustrze, ale po przeczytaniu wpisu Sherrie przemogła się i wykonała samobadanie piersi.

Podpisujemy się pod apelem Sherrie rękami i nogami: pamiętajcie, że KAŻDA zmiana w obrębie piersi powinna nas zaniepokoić i skłonić do jak najszybszej wizyty u lekarza. Niestety, nie zawsze zmiany nowotworowe są widoczne gołym okiem – dlatego tak ważne są regularne badania USG oraz (u pań po 50. roku życia) także mammografia.

