Długość życia z czerniakiem zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby. Rokowania znacznie maleją, kiedy czerniak rozprzestrzenił się w organizmie, a szczególnie gdy zaatakował ważne narządy. Dane są szacunkowe i mogą różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji. Na szczęście w ostatnich latach w Polsce dzięki postępowi medycyny poprawiły się wskaźniki dotyczące przeżywalności pacjentów z czerniakiem.

Jak długo można żyć z czerniakiem?

Z czerniakiem można żyć latami, nawet o tym nie wiedząc. Niektóre typy tego złośliwego nowotworu rosną stosunkowo powoli. Wcześnie wykryty czerniak (występujący miejscowo, bez przerzutów) jest prawie całkowicie uleczalny. W przypadku zaawansowanego stadium czerniaka wskaźnik przeżycia 5-letniego wynosi około 15–20%. W tej grupie chorych rokowania są nieco lepsze, jeżeli rak rozprzestrzenił się tylko na skórę lub odległe węzły chłonne, a nie na ważne narządy takie jak mózg czy płuca. Pomimo postępów medycyny czerniak jest nadal groźnym nowotworem z wysokim wskaźnikiem śmiertelności.

Według danych na stronie Cancer Research UK – brytyjskiej organizacji, której celem jest wspieranie badań nad chorobami nowotworowymi – statystyki dotyczące przeżycia z czerniakiem zależą od stadium choroby:

Stadium 1 – czerniak zlokalizowany tylko miejscowo, nie rozprzestrzenił się w ciele – p rawie wszyscy (97%) przeżyją nowotwór przez 5 lat lub dłużej od jego zdiagnozowania.

lub dłużej od jego zdiagnozowania. Stadium 2 – czerniak występuje miejscowo, jednak jest bardziej rozwinięty niż w stadium 1 – 80% osób przeżyje przez 5 lat lub dłużej od diagnozy.

lub dłużej od diagnozy. Stadium 3 – rak zaatakował bliskie struktury na przykład węzły chłonne – nawet 70% osób przeżyje przez 5 lat lub dłużej od diagnozy.

lub dłużej od diagnozy. Stadium 4 – rak rozprzestrzenił się na odległe narządy, takie jak płuca, wątroba, węzły chłonne oddalone od źródła choroby –maksymalnie 30% osób przeżywa 5 lat lub więcej od momentu zdiagnozowania (inne źródła podają

Należy pamiętać, że wskaźniki przeżycia są szacunkowe i często opierają się na wcześniejszych wynikach dużej liczby osób, które chorowały na konkretny nowotwór, ale nie pozwalają przewidzieć, co stanie się w przypadku konkretnej osoby. Statystyki te mogą być mylące i prowadzić do niezrozumienia. Zapytaj swojego lekarza, jak te liczby mogą odnosić się do ciebie – uważają eksperci z American Cancer Society.

Na szczęście w ostatnich latach w Polsce wskaźnik przeżywalności 5-letniej chorych z rozpoznanym czerniakiem znacząco się poprawił. Odpowiada za to większa wiedza na temat tego raka, co przekłada się na wcześniejsze zgłaszanie się chorych do lekarza z podejrzanymi zmianami, a także poprawa diagnostyki oraz nowe metody terapii. Pacjenci mają dostęp do nowoczesnego i skutecznego leczenia, które obejmuje immunoterapię oraz terapię celowaną.

Co wpływa na skrócenie przeżycia z czerniakiem?

Ogólnie rzecz ujmując, im bardziej zaawansowany nowotwór, tym mniejsze szanse na długoletnie przeżycie. Dokładniejsze czynniki wpływające na długość życia z czerniakiem to:

grubość guza (grubsze zmiany mają gorsze rokowanie),

lokalizacja czerniaka (zmiany tułowia i/lub twarzy mają gorsze rokowanie niż zmiany kończyn),

przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych,

obecność przerzutów odległych,

obecność owrzodzenia zmiany,

większa liczba zajętych węzłów chłonnych,

obecność regresji w badaniu histologicznym,

płeć męska.

Na skrócenie przeżycia z czerniakiem wpływa oczywiście też niska świadomość dotycząca tego nowotworu oraz opóźnianie zgłoszenia się do lekarza, gdy zauważymy podejrzaną zmianę na skórze. Bagatelizowanie objawów czerniaka może drastycznie zmniejszyć szansę na przeżycie. Sprawdź: jak wygląda wczesny czerniak.

