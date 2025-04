Eileen Korey to amerykańska prezenterka telewizyjna z lat 80. i 90., która przedstawiała telewidzom wiadomości zdrowotne. Teraz znów wróciła na ekrany – tym razem jako bohaterka jednego z takich medycznych reportaży.

Eileen bardzo dba o swój wygląd i co miesiąc odwiedza swoją fryzjerkę, farbując u niej włosy. To właśnie podczas jednej z takich rutynowych wizyt usłyszała od niej, że ma na głowie między włosami pieprzyk, którego do niedawna wcale tam nie było. Eileen nie zbagatelizowała znamienia, tylko udała się z nim do lekarza – i całe szczęście, bo prawdopodobnie szyba reakcja uratowała jej życie.

Pieprzyk, który okazał się czerniakiem, screen Youtube

Lekarz zdiagnozował u niej bowiem czerniaka – jednego z najbardziej niebezpiecznych nowotworów skóry. Był on jeszcze w na tyle niedużym stadium, że udało się go usunąć, a Eileen nie będzie musiała przechodzić dalszego leczenia. Kobieta gorąco podziękowała swojej fryzjerce za uratowanie życia i przestrzega innych, że czerniak może pojawić się także na owłosionej skórze głowy – ją też co jakiś czas powinniśmy sprawdzać, a na co dzień, w słoneczne dni, nosić nakrycie głowy.

Przypominamy przy okazji, że czerniak wprawdzie w 90% umiejscawia się na skórze, ale może pojawić się też wszędzie tam, gdzie znajdują się komórki barwnikowe. To oznacza, że może być zlokalizowany także wewnątrz gałki ocznej, w jelitach, krtani, jamie ustnej, żołądku, przełyku, a także na błonie śluzowej narządów płciowych.

Gdy zauważymy u siebie znamię, które szybko rośnie, jest duże, krwawi, ma nieregularne krawędzie, różne kolory i/lub nieregularną powierzchnię, koniecznie pokażmy je lekarzowi. Jeśli uzna on, że pieprzyk może być niebezpieczny, zaleci jego wycięcie i badanie histopatologiczne. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, trwa kilka minut, a może uratować życie!

