O tym, jak groźny może być mięsak i jak długo można żyć z tą chorobą, opowiedział dr n. med. Maciej Kowalewski, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej z CM Safimed oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie.

Mięsaki (łac. sarcoma) to niejednorodna grupa nowotworów złośliwych pochodzących z tkanek mezenchymalnych. Umownie dzieli się je na mięsaki tkanek miękkich oraz mięsaki kości. Nie jest to nowotwór pochodzący z komórek nabłonkowych, jak ma to miejsce w przypadku raka.

Charakter mięsaków jest zbliżony do raka, ale rozwojowo pochodzi on z innego „listka zarodkowego”. To nowotwór pochodzący z komórek, które nie różnicują się w nabłonki – tak, jak choćby ściana przewodu pokarmowego czy skóra – tylko takich, które różnicują się w stronę tkanki kostnej, mięśniowej lub tłuszczowej – mówi dr n. med. Maciej Kowalewski, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej z CM Safimed.

Mięsaki występują rzadko, o wiele rzadziej niż raki. Są agresywnymi nowotworami, miejscowo rozwijają się na ogół szybko i mogą dawać przerzuty. Wyróżnia się ponad 50 różnych typów mięsaków u ludzi. Choroba może przytrafić się każdemu, nie ma czynników, które predysponowałyby do jej wystąpienia.

Ogólne rokowania w przypadku mięsaków trudno określić precyzyjnie. Odpowiedź na to pytanie jest dość trudna, ponieważ mięsaki są bardzo niejednorodną grupą nowotworów. Istnieją takie, z którymi pacjent może przeżyć 5-10 lat, a są też takie, w przypadku których przeżycia statystycznie nie osiągają nawet roku.

Niezależnie od tego, czy mówimy o mięsakach tkanek miękkich, czy kości, to w zasadzie żadna z tych grup guzów nie rokuje dobrze. Jednocześnie w każdej z nich są nowotwory, które mogą rokować nieco lepiej. Wśród mięsaków tkanek miękkich są też takie, które nie rokują bardzo źle. Z założenia jednak mięsaki są guzami bardziej agresywnymi niż raki, o większym potencjale przerzutowania, wznów miejscowych i o dużo wyższej śmiertelności – mówi dr n. med. Maciej Kowalewski, specjalista chirurgii i transplantologii.

Warto podkreślić, że w ostatnich trzydziestu latach bardzo złe rokowania w przypadku mięsaków uległy poprawie.

To, jak długo można żyć z mięsakiem, zależy od kilku czynników: rodzaju mięsaka, stopnia jego zaawansowania w momencie wykrycia, jego lokalizacji, a także cech samego pacjenta.

Biologia nowotworu złośliwego u człowieka 20-letniego znacznie różni się przykładowo od pacjenta 75-letniego. Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak długo można żyć z mięsakiem. Z pewnością z leczonym mięsakiem, w obecnych czasach, można jednak żyć. Nieleczony mięsak jest chorobą śmiertelną, a sposób jego wzrastania często powoduje drastyczne obniżenie jakości życia – wyjaśnia specjalista.

Jeśli chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o własnych prognozach, najlepiej porozmawiać z lekarzem prowadzącym, który zna dokładniej nasz przypadek.

Mięsaki rozwijające się u ludzi młodych, dzieci i nastolatków, potrafią bardzo szybko rosnąć i osiągać gigantyczne rozmiary. U ludzi w podeszłym wieku ich rozwój może trwać latami. Wiele zależy też od tego, w jakim organie rozpoznano chorobę.

Zdecydowana większość mięsaków rośnie powoli, ale wieloletnio. Są to długotrwałe wzrosty, które – niestety – ostatecznie doprowadzają do śmierci pacjenta – mówi lekarz.

Chociaż mięsaki są agresywnymi nowotworami, istnieją czynniki, które mogą poprawić rokowania.

W przypadku mięsaków tkanek miękkich korzystniejsze prognozy dotyczą guza w pierwszym stopniu zaawansowania, tj. położonego nad powięzią mięśniową (w tkance podskórnej), a także o średnicy poniżej 5 centymetrów – mówi dr n. med. Maciej Kowalewski, specjalista chirurgii i transplantologii.

Oprócz wczesnego wykrycia i mniejszego stopnia złośliwości korzystnie na prognozy mogą wpływać takie elementy jak:

typ mięsaka,

lokalizacja (łatwiejszy dostęp może ułatwić interwencję chirurgiczną),

dostęp do nowowczesnych metod diagnostycznych i leczenia,

dobry stan zdrowia chorego.

Jak już zostało to napisane, ogólnie mięsaki są agresywnymi nowotworami, które mogą dawać przerzuty.

Mięsaki bardzo rzadko przerzutują do węzłów chłonnych. Najczęściej dają przerzuty drogą krwi, nie poprzez węzły chłonne, czyli do wątroby, płuc, kości lub mózgu - mówi lekarz.

Leczenie mięsaków prawie zawsze jest leczeniem skojarzonym. Oznacza to, że praktycznie nie ma mięsaków, które można by było po prostu wyciąć. Najczęściej jest to skojarzenie radioterapii, chemioterapii i chirurgii.

W przypadku mięsaków tkanek miękkich kończyn (bo to na rękach lub nogach najczęściej lokalizują się te guzy) częściej niż kiedyś udaje się wykonywać operacje oszczędzające kończynę. W przypadku mięsaków kości można już wycinać kość, zastępując ją protezą. Współczesna medycyna jest w stanie osiągać porównywalne przeżycia przy oszczędzeniu kończyny, jak przy jej amputacji. Choć jednocześnie jeszcze przed kilkoma laty, kiedy ktoś miał mięsaka tkanki miękkiej nogi, to jej amputacja również nie rozwiązywała tak naprawdę problemu, zazwyczaj również nie gwarantując całkowitego wyleczenia – dodaje specjalista.

Aktualnym problemem jest to, że nadal chorobą zajmuje się mało ośrodków w Polsce (niewiele z nich dysponuje w tym kierunku odpowiednią, rzetelną diagnostyką, o leczeniu nie wspominając). Co więcej, niewielu specjalistów ma na jej temat wystarczającą fachową wiedzę i potrafi ją leczyć. Dlatego jeśli chodzi o rozpoznawanie i leczenie mięsaków, stoi przed nami nadal dużo wyzwań.

