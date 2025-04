Spis treści:

Bardzo często brązowe przebarwienia na skórze nóg są pozostałością po opalaniu. Skóra pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarza więcej melaniny, czyli substancji barwnikowej. Im ekspozycja słoneczna jest intensywniejsza, tym bardziej prawdopodobne, że wystąpią uszkodzenia skóry skutkujące ciemnymi plamami na nogach. Najważniejsze to zapobiegać, nie przesadzać z opalaniem i stosować krem z filtrem.

Plamy starcze, nazywane są również plamami wątrobowymi. Są to brązowe płaskie plamki na skórze o różnej wielkości. Powstają na u osób powyżej 50. roku życia. Mogą pojawić się w różnych miejscach ciała: na nogach, rękach, dekolcie czy twarzy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych brązowych plamek na skórze zwiększa narażenie na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

Plamy wątrobowe nie są groźne i, pomimo swojej nazwy, nie mają związku z chorobami wątroby. Można próbować je rozjaśnić lub usunąć. O sposobach więcej informacji znajdziesz niżej.

Brązowe plamki na nogach mogą pojawić się przy problemach żylnych. Pod skórą pojawiają się niekiedy drobne wylewy krwi, które znikają z czasem, albo przekształcają się w trwałe zmiany.

Problem należy zgłosić lekarzowi i poddać leczeniu. Dodatkowo chory może odczuwać zgrubienie i napięcie skóry, ciężkość nóg i ból nóg.

Choroby skóry o podłożu zapalnym, takie jak egzema czy łuszczyca, mogą pozostawiać ciemne plamy na skórze nóg. Dzieje się tak, ponieważ stan zapalny powoduje wzrost melaniny w tych obszarach skóry.

Ciemne plamy połączone z rogowaciejącą skórą, które pojawiają się w fałdach skórnych na kolanach (ale też pod pachami czy w obrębie szyi), świadczą o rogowaceniu ciemnym. Jest ono często związane z otyłością i insulinoopornością.

Rzadziej takie ciemne zmiany skórne powodują przyjmowane leki lub nowotwór.

Tego typu plamy koniecznie trzeba skonsultować z lekarzem i wykonać szereg badań. Leczenie może polegać na przyjmowaniu leków oraz fotochemioterapii (PUVA), metody stosowanej w leczeniu chorób skóry.

Ten złośliwy nowotwór skóry może rozwinąć się w różnych miejscach, jednak u kobiet szczególnie narażone są nogi. Każdą plamę na skórze nóg, która powiększa się, jest duża, zmienia kolor lub kształt, ma nieregularne brzegi czy krwawi, należy zgłosić lekarzowi.

Jeśli przyczyną pojawienia się brązowych plamek na nogach nie jest poważna choroba, zmiany można usuwać za pomocą zabiegów kosmetycznych i medycznych. W celu usunięcia przebarwień stosuje się kremy rozjaśniające skórę, a także peelingi chemiczne z wykorzystaniem kwasów.

W składzie preparatów na przebarwienia należy szukać takich składników aktywnych, jak np.:

Ciemne plamy na nogach można wyeliminować za pomocą zabiegów z użyciem lasera, światła pulsacyjnego lub urządzenia dermapen, dermabrazji i mikrodermabrazji oraz krioterapii.

Niektórzy na ciemne plamy na nogach polecają domowe środki rozjaśniające skórę. Takie właściwości mają: sok z cytryny, ocet jabłkowy, olejek migdałowy lub kurkuma.

Można przyrządzić również miksturę z żelu aloesowego i miodu, pozostawić ją na 10 minut, a następnie nałożyć na brązowe plamy i zmyć po wyschnięciu.

Brązowych plam na nogach nie wolno bagatelizować zwłaszcza wtedy, gdy pojawiły się nagle lub ich liczba widocznie wzrasta. Takie zmiany powinniśmy pokazać przede wszystkim lekarzowi.