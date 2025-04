Nie lubisz się opalać, unikasz słońca w obawie przed nowotworami skóry, a latem przed wyjściem z domu smarujesz się dokładnie kremem z filtrem? To świetnie, ale jeśli jesteś zwolenniczką manicure hybrydowego, powinnaś wiedzieć, że używane do jego utwardzania lampy działają podobnie jak promienie słoneczne i tak jak one mogą powodować raka.

Lampy, tak jak słońce, są szkodliwe dla zdrowia

Malujemy paznokcie i utwardzamy lakier, wkładając dłonie lub stopy do specjalnej lampy – tak w skrócie można opisać powstawanie manicure hybrydowego. I to właśnie ostatni etap tego procesu budzi zastrzeżenia dermatologów. Dlaczego? W lampie wykorzystywane jest bowiem promieniowanie UVA, które utwardza pomalowane lakierem paznokcie. Jest ono odpowiedzialne za szybsze starzenie się skóry, powstawanie przebarwień i nowotworów. To więc, czego tak bardzo wystrzegamy się latem na wakacjach, wypoczywając na plaży czy spacerując po mieście, „dopada” nas w… salonie kosmetycznym.

Wystarczy wspomnieć, że na promieniowanie UVA narażone są także osoby korzystające z solariów. Przypominamy – ze względów zdrowotnych zostały one w wielu krajach zakazane dla osób poniżej 18. roku życia. Czy podobny dekret będzie wkrótce dotyczył lamp do manicure?

Lampa silniejsza niż promieniowanie słoneczne?

Nie od dziś wiadomo, że badania nie zawsze nadążają za technologią. Na świecie co chwilę powstają nowe urządzenia, które zaczynają być masowo wykorzystywane zanim naukowcy zdążą je gruntownie przebadać. Często wynika to z niewystarczających danych, którymi dysponują – gdy na rynku pojawiły się na przykład elektroniczne papierosy, badacze musieli odczekać przynajmniej kilka lat, by sprawdzić, jak wpłynęły na zdrowie konsumentów. Wydaje się, że podobnie było też z lampami do manicure, chociaż o ich potencjalnej szkodliwości dermatolodzy rozprawiają już od dłuższego czasu.

Przykład? W 2013 roku przeprowadzono dwa badania, które miały sprawdzić wpływ takich lamp na zdrowie człowieka. Jedno z nich było w całości ufundowane przez… przemysł kosmetyczny związany z manicure i pedicure. Możemy się domyślać, co wykazały.

Rok później przeprowadzono badanie, które wykazało, że promieniowanie lamp różni się w zależności od producenta. Specjaliści dowiedli jednak wówczas jednej ciekawej rzeczy: wystarczy 12 razy użyć takiej lampy, by doznać zauważalnych na skórze zniszczeń. Szczególnie, że grzbiety dłoni są bardzo delikatnym miejscem na naszym ciele, wyjątkowo podatnym na wszelkie szkodliwe działania. Stosujemy więc manicure hybrydowy, by się upiększyć, w rzeczywistości jednak działamy na szkodę nie tylko swojego zdrowia, ale też urody. Istny paradoks. Szczególnie, że wiele z nas często zmienia kolor paznokci, a 12 użyć lampy do utwardzenia lakieru może niektórym zwolenniczkom „hybrydy” zająć zaledwie pół roku. Krótko, prawda?

Dermatolodzy podkreślają też, że użycie lampy utwardzającej nie powinno trwać dłużej niż 8 minut dla całego manicure. Szacuje się jednak, że w salonach kosmetycznych trwa zwykle dłużej – manikiurzystki chcą bowiem jak najlepiej utwardzić lakier klientki, by ta była zadowolona z efektu. Wpływ promieniowania jest więc jeszcze większy.

Natężenie promieniowania UVA płynące z lampy do paznokci (niezależnie od tego, czy korzysta ze świetlówek czy światła LED) jest co najmniej cztery razy silniejsze niż promieniowanie słoneczne UVA – ostrzega dermatolog dr Chris G. Adigun.

Do tej pory nie powstały jedne badania, które jasno i wyraźnie pokazałyby, że lampy do lakierów powodują raka skóry. Lekarze są jednak zgodni, że nie są one koniecznością, gdyż wiadomo już, że faktycznie istnieje związek pomiędzy nowotworami a tego rodzaju urządzeniami stosowanymi w salonach kosmetycznych, a od niedawna także w naszych domach – lampy UV można bowiem niedrogo kupić chociażby przez internet.

Czy mamy dowody świadczące o tym, że lampy do manicure powodują raka? Nie. Ale czy wiemy, że ekspozycja na promieniowanie UVA powoduje raka? Tak – mówi dr Chris G. Adigun.

Jak chronić dłonie przed rakiem podczas manicure hybrydowego?

Oczywiście najlepiej byłoby zrezygnować ze stosowania manicure hybrydowego. Wiemy jednak, że nie każdy da się przekonać. Jeśli nie jesteśmy gotowe na takie wyrzeczenia, warto odpowiednio ochraniać dłonie podczas ekspozycji na promieniowanie UVA związane z działaniem lamp do utwardzania lakieru.

Specjaliści polecają zakup specjalnych rękawiczek wykonanych z polimeru zawierającego dwutlenek tytanu – składnik wielu filtrów przeciwsłonecznych. Mają one wycięcia na paznokcie i – w zależności od producenta – często nie wymagają prania. Pasują przy tym zarówno na dłonie, jak i stopy.

Na polskim rynku podobne rękawiczki kosztują około 20-40 zł. Nie znaleźliśmy jednak takich, które zawierałyby dwutlenek tytanu.

Możemy też odpowiednio przygotować rękawiczki, które mamy w domu, wycinając w nich otwory na paznokcie, albo posmarować dłonie kremem z filtrem zanim włożymy ręce pod utwardzającą lakier lampę.

