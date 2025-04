Systematyczna profilaktyka obejmująca samobadanie piersi oraz regularne badania - USG piersi i mammografię - pozwala w znakomitej większości przypadków wykryć raka piersi na wczesnym etapie, gdy choroba jest całkowicie uleczalna. Niestety wiele Polek zaniedbuje troskę o własne zdrowie w tym zakresie. Dlaczego tak się dzieje?

Profilaktyka raka piersi ratuje życie

Kobiety mają w sobie barierę, którą jest strach. Boją się, że coś wyczują u siebie w czasie samobadania i badań. Znajdują więc mnóstwo powodów, żeby się nie badać: nie mam czasu, mam co innego do roboty, mam na głowie dom, pracę, męża, dzieci. A powinny na to znaleźć czas, bo profilaktyka może uratować im życie – mówi Joanna Rokoszewska-Łojko.

Gdzie szukać wiedzy na temat tego, jak prawidłowo wykonać samobadanie piersi? Na przykład w… sklepie z ubraniami. W ramach kampanii „Wylecz raka piersi HER2+” i we współpracy z marką H&M została przeprowadzona akcja „Przymierz się do samobadania”. W damskich i dziecięcych przymierzalniach były umieszczone kody QR, które po zeskanowaniu przenosiły na stronę www.wyleczrakapiersi.pl. Są tam dostępne rzetelne instruktaże, jak wykonać samobadanie piersi krok po kroku. Akcja w sklepach H&M była realizowana w październiku 2023 roku.

Bezpłatna mammografia dla większej grupy Polek

Kolejnym ważnym elementem profilaktyki raka piersi są badania: mammografia i USG piersi. Dobra wiadomość jest taka, że teraz stają się one bardziej dostępne. Od listopada 2023 roku bezpłatny program badań profilaktycznych NFZ został rozszerzony i badanie mammograficzne przysługuje pacjentkom od 45. do 74. roku życia, a więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na portalu pacjent.gov.pl.

Warto zgodnie z zaleceniami lekarzy potwierdzić swoje zdrowie, że wszystko jest w porządku i mamy je pod kontrolą – przekonuje dyrektor zarządzająca Fundacji Rak’n’Roll i dodaje: - Wykonujmy mammografię raz na dwa lata, a USG piersi co roku. Oczywiście ta częstotliwość może być inna w zależności zaleceń lekarza i indywidualnej sytuacji pacjentki.

Joanna Rokoszewska-Łojko z Fundacji Rak'n'Roll

W podcaście poruszamy także temat nowoczesnego leczenia raka piersi. Pacjentki mogą obecnie korzystać z pomocy koordynatora onkologicznego, który prowadzi je przez cały system leczenia na każdym etapie. Są też dokładnie informowane, jak będzie wyglądała droga ich leczenia oraz mają prawo do tego, by razem z lekarzem w zależności od podtypu nowotworu wybierać rodzaj terapii, jakiej będą poddane. Mają także wsparcie psychologiczne.

Wsparcie w niemal każdej dziedzinie życia

Joanna Rokoszewska-Łojko wyjaśnia, jakie wsparcie dostają chorujące na raka piersi kobiety, które zgłaszają się do fundacji Rak’n’Roll. Oprócz opieki onkopsychologicznej mogą liczyć także na to, że nauczą się, jak poprawić swój komfort życia w trakcie leczenia. Eksperci z Fundacji edukują kobiety, jak komponować dietę, dbać o zmieniony przez chorobę wygląd i swoje samopoczucie. Można także dowiedzieć się więcej na temat tego, jak chronić swoją płodność, by po zakończeniu leczenia onkologicznego móc zostać mamą.

My w Fundacji pokazujemy, że z rakiem można żyć aktywnie, można żyć godnie, można żyć wesoło. Można też spełniać swoje marzenia – mówi Joanna Rokoszewska-Łojko.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu i odwiedzenia strony kampanii "Wylecz raka piersi HER2+" www.wyleczrakapiersi.pl