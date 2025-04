Toksoplazmoza to choroba odzwierzęca, którą wywołuje pierwotniak Toxoplasma gondii. Jest ona szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży i dla tych, które planują zostać matkami. Dlaczego? Jak leczy się toksoplazmozę?

Reklama

Toksoplazmoza – czy trzeba bać się kotów?



Jest kilka dróg, którymi możemy zarazić się toksoplazmozą. Jedną z nich jest kontakt z odchodami zakażonego pasożytem kota. Tu warto dodać, że domowe koty są ich ostatecznymi nosicielami, dlatego kobiety ciężarne powinny na nie szczególnie uważać.

Wokół kotów rozsiewających toksoplazmozę narosło zresztą mnóstwo mitów. Większość z nich nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Jeśli codziennie wymieniamy zwierzątku żwirek, dbamy o higienę, a kot żyje w mieszkaniu, nie poluje na chore ptaki i ssaki i nie je surowego mięsa, nie ma obawy zakażenia.

Inne drogi zakażenia toksoplazmozą to: zjedzenie niedogotowanego, zakażonego mięsa, drogą kropelkową, przez transplantację organu lub śródmaciczne.

Toksoplazmoza – objawy



Niestety, w 99% przypadków toksoplazmoza nie daje żadnych objawów. W pozostałych – symptomy są zależne od umiejscowienia pasożytów.

Przy toksoplazmozie węzłowej chory odczuwa objawy podobne do grypy: może być osłabiony, mieć bóle głowy, mięśni i zapalenie gardła, a do tego powiększone węzły chłonne. Przy toksoplazmozie gałki ocznej dochodzi do zaburzeń widzenia, bólu oka, mroczków, łzawienia i światłowstrętu. Przy toksoplazmozie uogólnionej zaś pojawiają się zawroty głowy, apatia, oczopląs, zaburzenia równowagi i koncentracji.

Jeśli kobieta ciężarna chce wiedzieć, czy nie zaraziła się toksoplazmozą, powinna wykonać testy odpowiedzi immunologicznej.

Jak leczy się toksoplazmozę?

Toksoplazmoza może uszkadzać płód i prowadzić do poronienia. Im później pasożyt dostanie się do organizmu matki, gdy ciąża jest bardziej zaawansowana, tym jest groźniejszy dla jej dziecka i tym większe ryzyko, że wywoła zapalenie łożyska i przeniknie do płodu.

Chorobę trzeba leczyć, a robi się to za pomocą terapii skojarzonej. W jej trakcie podaje się na ogół przeciwpasożytniczą pirymetaminę w skojarzeniu z długo działającymi sulfonamidami.

Reklama

Dowiedz się więcej:

Jak uniknąć toksoplazmozy?

Jak rozpoznać toksoplazmozę?