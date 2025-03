Choroby trzustki mogą mieć podłoże genetyczne lub są spowodowane niezdrowym stylem życia. Główne przyczyny problemów z tym narządem to nadużywanie alkoholu, przyjmowanie leków, choroby dróg żółciowych, infekcje wirusowe, niektóre choroby przewlekłe (np. cukrzyca, mukowiscydoza), urazy brzucha oraz zaburzenia lipidowe. Najczęstsze schorzenia w obrębie trzustki to ostre zapalenie trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki oraz rak trzustki, ale może dojść również do kamicy czy powstania torbieli.

Objawy chorej trzustki to na ogół dolegliwości żołądkowo-jelitowe, w tym: ból w nadbrzuszu (często promieniujący do kręgosłupa), wzdęcia, nudności, wymioty, biegunki oraz wzmożone pragnienie. Mogą pojawić się zaburzenia pracy serca i nieplanowane chudnięcie. Zanim te symptomy dadzą o sobie znać, wczesną manifestacją chorej trzustki mogą być zmiany skórne. Warto znać objawy na skórze chorej trzustki, aby wcześnie rozpoznać problem, bo im szybsza diagnoza, tym lepsze rokowania.

Spis treści:

Trzustka pełni bardzo ważne funkcje w organizmie. Znajdziesz ją w górnej części jamy brzusznej. Odpowiada za produkcję soku trzustkowego, który zawiera enzymy potrzebne do procesów trawiennych. Dzięki niej dochodzi do rozkładu węglowodanów, tłuszczów i białek. Trzustka wytwarza też hormony: insulinę i glukagon, dzięki czemu kontrolowany jest poziom glukozy w organizmie. To silnie unerwiony narząd, dlatego, gdy zaczyna chorować, boli. Biorąc pod uwagę, ile ważnych funkcji pełni w naszym organizmie, warto o nią dbać, nie forsować jej i reagować na sygnały, które daje.

Swędzenie skóry to wczesny objaw chorej trzustki na skórze. Świąd jest uogólniony i dokuczliwy, nasila się przez kilka tygodni, powoduje duży dyskomfort i silną chęć drapania się. Może występować wraz z zażółceniem skóry.

Zaniepokoić powinien zwłaszcza fakt, że swędzenie nie ustępuje z czasem i nie można go wyjaśnić np. wysypką alergiczną. Świąd skóry przy chorej trzustce wynika z zablokowania odpływu żółci, co powoduje przedostawanie się do krwi związków takich jak kwasy żółciowe i bilirubina, które powodują swędzenie skóry.

W przebiegu chorób trzustki mogą pojawić się skórne objawy w postaci plamistej wysypki. Jest zlokalizowana zwykle w okolicy pępka oraz na bocznych partiach ciała. Przyczyną zmian jest wyciek do tkanki podskórnej płynu krwotocznego z otrzewnej, o prowadzi do pojawienia się na skórze drobnych wybroczyn.

fot. Chora trzustka objaw na skórze – plamista wysypka/Adobe Stock, clsdesign

Jednym z objawów skórnych chorej trzustki jest sinica marmurkowata, zwana również sinością siatkowatą. Jest to zaburzenie naczyń krwionośnych, najczęściej w obrębie nóg, które objawia się fioletową mozaiką na skórze.

Czasami kiedy jest nam zimno, taki objaw może pojawić się na skórze u zdrowych osób. Różnica polega na tym, że fizjologiczna zmiana znika po ociepleniu skóry. Objaw chorobowy utrzymuje się niezależnie od temperatury.

fot. Chora trzustka objawy na skórze - sinica marmurkowata/Adobe Stock, Ольга Остапенко

Zażółcenie skóry, białek oczu oraz błon śluzowych jest częstym objawem skórnym chorej trzustki. Najczęściej występuje przy niedrożności dróg żółciowych w ostrym zapaleniu trzustki, przewlekłym zapaleniu trzustki lub raku tego narządu.

Gdy dochodzi do blokady dróg żółciowych, żółć cofa się i we krwi wzrasta stężenie bilirubiny, czego manifestacją jest charakterystyczna zmiana koloru skóry.

fot. Chora trzustka objawy na skórze - źółtaczka/iStock by Getty Images, Yurii Sliusar

Zapalenie tkanki podskórnej to kolejny objaw na skórze w przypadku chorej trzustki. Są to rumieniowe, bolesne guzki podskórne, w obrębie których powstają owrzodzenia i dochodzi do wyciekania brązowego płynu, najczęściej zlokalizowane na dolnych partiach nóg. Mogą występować w przebiegu różnych chorób trzustki, częściej obserwowane u mężczyzn.

Przypuszcza się, że przyczyną jest uwolnienie enzymów trzustkowych do układu krążenia, przez co wzrasta przepuszczalność naczyń i rozwijają się ogólne procesy zapalne. Skutkiem mogą być zmiany martwicze. Zapalenie tkanki podskórnej bywa pierwszym objawem choroby trzustki i pojawia się nawet u 40% pacjentów (w przypadku raka trzustki nawet w 68% przypadkach).

Rogowacenie ciemne to objaw skórny, który może wystąpić u osób z chorą trzustką. Objawia się pogrubioną, ciemniejszą skórą, najczęściej pod pachami lub w pachwinach. Może współwystępować ze swędzeniem ciała oraz powstaniem brodawek nie tylko na skórze, ale również na błonach śluzowych. Rogowacenie może występować przy różnych nowotworach złośliwych, często zanim zostanie postawiona diagnoza.

fot. Objawy skórne chorej trzustki - rogowacenie ciemne/Adobe Stock, nuttapon

Rumień nekrotyczny wędrujący to skórny objaw 80% przypadków guza trzustki, określanego jako glukagonoma, czyli nowotwór wywodzący się z komórek alfa wytwarzających glukagon. Ten objaw skórny chorej trzustki ma początkowo zwykle postać zaczerwienionych blaszek lub nieregularnych plam na stopach, łydkach, przedramionach i w okolicy pośladków, które w ciągu kilku dni pokrywają się pęcherzami i strupami. Zmiany te są bolesne i bardzo swędzące. Po wygojeniu pozostają na skórze brązowe przebarwienia.

Objawy wskazujące na chorobę trzustki są często mało specyficzne, ale mogą świadczyć o postępującym uszkodzeniu tego narządu. Co powinno zaniepokoić?

Tłuszczowe biegunki , które charakteryzują się: gwałtownym i bolesnym wypróżnianiem, nieprzyjemnym zapachem, trudnością w spłukaniu stolca.

, które charakteryzują się: gwałtownym i bolesnym wypróżnianiem, nieprzyjemnym zapachem, trudnością w spłukaniu stolca. Gorączka - przy zapaleniu trzustki oprócz bólu tego narządu dochodzi do podwyższenia temperatury ciała. Oprócz tego może pojawić się żółtaczka oraz bóle mięśni.

- przy zapaleniu trzustki oprócz bólu tego narządu dochodzi do podwyższenia temperatury ciała. Oprócz tego może pojawić się żółtaczka oraz bóle mięśni. Palące bóle brzucha po lewej (najczęściej) stronie nadbrzusza i pod żebrami, które mogą nasilać się po jedzeniu i piciu oraz podczas leżenia na wznak. Zdarza się, że taki ból promieniuje do pleców.

po lewej (najczęściej) stronie nadbrzusza i pod żebrami, które mogą nasilać się po jedzeniu i piciu oraz podczas leżenia na wznak. Zdarza się, że taki ból promieniuje do pleców. Świąd skóry , wynikający z pojawiania się pod skórą kompleksów białkowych z bilirubiną. U chorych pojawia się też niekiedy żółtaczka.

, wynikający z pojawiania się pod skórą kompleksów białkowych z bilirubiną. U chorych pojawia się też niekiedy żółtaczka. Nudności lub wymioty. Organizm jest osłabiony, układ odpornościowy nie ma wystarczającego zapasu energii, a to zmusza serce do szybszej pracy i w związku z tym szybszego oddychania.

lub wymioty. Organizm jest osłabiony, układ odpornościowy nie ma wystarczającego zapasu energii, a to zmusza serce do szybszej pracy i w związku z tym szybszego oddychania. Bóle głowy oraz problemy z koncentracją.

oraz problemy z koncentracją. Uczucie zmęczenia i irytacji - chora trzustka powoduje osłabienie całego organizmu.

- chora trzustka powoduje osłabienie całego organizmu. Chudniecie, niewynikające z żadnej diety, ani wzmożonej aktywności fizycznej. Co więcej, problemy z trzustką mogą objawiać się powracającą ochotą na coś słodkiego po zjedzeniu obfitego posiłku, wynika to z nieprawidłowego metabolizmu glukozy.

grafika: Ula Bugaeva, polki.pl

Jeśli zauważysz u siebie kilka z wyżej wymienionych objawów, nie zwlekaj i zgłoś się do lekarza.

Treść została pierwotnie opublikowana 15.04.2016.

