Rak płuc jak schorzenie całego organizmu



Metodą pozwalającą na całkowite wyleczenie raka płuca jest leczenie o charakterze radykalnym. Niestety nie wszyscy cierpiący na raka płuca mogą być poddani takiej metodzie leczenia. Znaczna część pacjentów może być leczona jedynie farmakologicznie. Jednak najważniejsze w podejmowaniu decyzji o metodzie leczenia jest podejście interdyscyplinarne, które pozwala na stworzenie wielokierunkowego, a tym samym kompleksowego leczenia.

W podejmowaniu leczenia raka płuca należy spojrzeć na chorobę jako na schorzenie całego organizmu, a następnie stworzyć interdyscyplinarny zespół medyczny, który ustali, jak ma wyglądać kompleksowe i wielokierunkowe leczenie. W takim zespole powinni się znaleźć: onkolog kliniczny, radioterapeuta, chirurg (czy w przypadku raka płuca i klatki piersiowej – torakochirurg), patomorfolog.

Podejmowane przez lekarzy decyzje są uzależnione od wielu czynników, które zostają poznane w czasie diagnostyki. Jednym z najważniejszych jest wynik badania histopatologicznego, które powinno zostać przedstawione na spotkaniu specjalistów zajmujących się pacjentem.

W terapii istotne jest dobieranie farmaceutyków, które będą pozytywnie wpływały na objawy towarzyszące chorobie. Symptomy te mogą mieć wpływ na przebieg choroby, dlatego ważne jest zapobieganie im oraz zmniejszanie ich występowania. Do wspomnianych objawów należą: dolegliwości bólowe, duszność, krwioplucie, spadek wagi ciała, zmęczenie.

Farmakologia w leczeniu raka płuca



W ostatnich latach pojawiły się nowe grupy leków, które w przyszłości będą mogły być wykorzystywane w codziennej pracy onkologicznej. Takie możliwości diametralnie zmienią sposób postępowania w leczeniu chorych.

Do niedawna trwały badania kliniczne, które kończyły się niepowodzeniami w odniesieniu do leków immunologicznych. Jednak w ostatnim czasie na wielkich światowych konferencjach medycznych potwierdzono zasadność rejestracji nowoczesnych leków immunologicznych, które zmienią sposób postępowania u chorych na zaawansowaną chorobę w obrębie płuc.

Oznacza to, że w przyszłości rak płuca będzie chorobą o charakterze przewlekłym, a jego leczenie będzie znacznie efektywniejsze.

Biologia molekularna a rak płuca



Od kilku lat w terapii raka płuca dostępna jest biologia molekularna. W terapii onkologicznej ważne jest poznanie profilu genetycznego guza, z którym trzeba się zmierzyć. Dokładne poznanie profilu guza pozwala na zaproponowanie choremu odpowiedniej terapii, a co za tym idzie, możliwości zastosowania tzw. terapii ukierunkowanych molekularnie, potocznie mówiąc terapii celowanych.

Jest to istotna zmiana, ponieważ jeszcze kilka lat temu opierano się wyłącznie na raporcie histologicznym, czyli na informacji, którą dostarczał nam patomorfolog z pobranego materiału z guza. I to musiało wystarczyć na podjęcie działań. W tej chwili wiadomo, że jest to jedna z najistotniejszych informacji, ale nie jedyna pozwalająca zaproponować właściwe postępowanie.

Leczenie raka płuca na dzień dzisiejszy jest leczeniem coraz nowocześniejszym i dającym coraz więcej szans, jeśli nie na wydłużenie w sposób jednoznaczny życia chorych, to na stworzenie możliwości odpowiedzi na leczenie onkologiczne, co stanowi istotny element w codziennej praktyce. A co jest nie bez znaczenia w odniesieniu do chorych.

O raku płuca



Rak płuca statystycznie jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród pacjentów onkologicznych. Nowotwory złośliwe płuca w Polsce stanowią 19% wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn i 9% u kobiet (14% wszystkich nowotworów – dane statystyczne z 2013). Rak płuca dotyka przeważnie osoby w średnim i starszym wieku. Palacze wdychają trujące związki chemiczne odkładające się przez lata w organizmie. Złogi substancji smolistych potęgują swoje działanie w czasie, stając się jeszcze bardziej szkodliwe i zwiększając ryzyko zachorowania na nowotwór.

