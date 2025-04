Rak przełyku to nowotwór złośliwy rozwijający się w przełyku. W 90%wypadków ma on budowę płaskonabłonkową i rozwija się w górnej i środkowej części przełyku. Pozostałe 10% przypadków raka przełyku to postać gruczołowa, która lokalizuje się w dolnej części przełyku.

Bardzo rzadko rozpoznaje się inne rodzaje złośliwego raka przełyku, np. mięsakoraki, nowotwory neuroendokrynne, raka drobnokomórkowego, czerniaka i nowotwory łagodne: brodawczaki, włókniaki, mięśniaki i gruczolaki. Najczęściej chorują osoby powyżej 55. roku życia, mężczyźni.

Rak przełyku - przyczyny

Do najważniejszych czynników rozwoju raka przełyku należą picie wysokoprocentowego alkoholu oraz palenie papierosów. Inne przyczyny to:

częste oparzenia przełyku (np. gorącymi posiłkami),

niewłaściwa dieta (spożywanie ostrych potraw),

mechaniczne urazy przełyku,

chemiczne poparzenia,

istnienie innych nowotworów, np krtani,

refluks żołądkowo-przełykowy,

niedobór witaminy A, B2, C i E.

Do postaci gruczołowej raka przełyku najczęściej przyczynia się tzw. przełyk Barretta, czyli stan, który powstaje w wyniku podrażniania nabłonka przełyku treścią żołądkową.

Rak przełyku - objawy



Początkowy rak przełyku zwykle przebiega bezobjawowo. Jego wczesna postać wykrywana jest zazwyczaj przypadkowo np. podczas gastroskopii. Charakterystyczne objawy raka przełyku natomiast pojawiają się zwykle dopiero wtedy, gdy choroba jest zaawansowana. Czujność wzbudzić powinna zwłaszcza dysfagia, czyli problemy z przełykaniem. Ta nieprzyjemna dolegliwość pojawia się u ponad 90% chorych na raka przełyku.

Wyróżnia się 4 stopnie dysfagii:

1 stopień - chory ma problemy z połykaniem pokarmów stałych.

2 stopień - chory jest w stanie połykać tylko rozdrobnione potrawy.

3 stopień - chory może połykać tylko płyny.

4 stopień - brak zdolności do połykania, nawet śliny.

Inne objawy raka przełyku:

chrypka,

ból w czasie połykania,

nudności,

wymioty,

bóle w nadbrzuszu,

kaszel,

bóle w klatce piersiowej,

krwawienia z przewodu pokarmowego,

osłabienie i chudnięcie.

Leczenie raka przełyku

Do potwierdzenia diagnozy konieczne jest wykonanie serii badań. Zwykle zaczyna się od usg oraz badania endoskopowego (przez usta wsuwa się kamerkę i obserwuje wnętrze przełyku), w czasie którego pobierane są także wycinki. Do uzyskania pełnego obrazu stopnia zaawansowania choroby konieczne są również: RTG klatki piersiowej i tomografia komputerowa lub rezonans.

Leczenie raka przełyku uzależnione jest od stopnia zaawansowania choroby. Zwykle stosuje się radioterapię, rzadziej chemioterapię. W większości przypadków konieczne jest również wycięcie przełyku. Brakujący odcinek zastępuje się fragmentem jelita lub przesuniętym żołądkiem.

Jeśli z powodu zaawansowania choroby taki zabieg jest niemożliwy, wykonuje się tzw. jejunostomię odżywczą, czyli przezskórne połączenie jelita cienkiego ze skórą. W ten sposób można podawać pokarmy bezpośrednio do jelita.

Można także wykonać gastrostomię – połączenie żołądka ze skórą, które umożliwia żywienie chorego.

Rak przełyku - rokowania

Rak przełyku niestety nie rokuje dobrze. Głównie dlatego, że w większości przypadków jest on wykrywany w bardzo późnym stadium. 5 lat od diagnozy przeżywa średnio 10% chorych. Dodatkowo w zaawansowanym stadium raka przełyku bardzo często pojawiają się przerzuty. Głownie do węzłów chłonnych oraz klatki piersiowej, wątroby, płuc, kości, mózgu.

Jak w przypadku większości nowotworów złośliwych, rokowania są lepsze, jeśli choroba została wcześnie zdiagnozowana. Dlatego lepiej nie lekceważyć przedłużającej się chrypki, zgagi, czy trudności z przełykaniem.

Rak przełyku u młodych ludzi

Rak przełyku u młodych ludzi to najczęściej odmiana gruczołowa tego nowotworu. Zwykle obejmuje środkową część przełyku. Z badań wynika, że na tego typu raka częściej cierpią osoby otyłe (ryzyko jest u nich 4 razy wyższe niż u osób z prawidłowym BMI). Zapewne wiąże się to ze stosowaniem diety bogatej w tłuszcze i węglowodany. U osób otyłych znacznie częściej występuje także przełyk Barretta (jest on uważany za zmianę przedrakową).

Ostatnimi laty lekarze alarmują, że dramatycznie zwiększa się również liczba chorych na raka przełyku spowodowanego wirusem HPV, który przenosi się w czasie seksu oralnego. Na tego typu nowotwór chorują mężczyźni około czterdziestki. Wirus HPV u kobiet wywołuje raka szyjki macicy.

W przypadku obydwu rodzajów raka rokowania są dobre, o ile dojdzie do wczesnej diagnozy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.05.2017

