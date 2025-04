Według specjalistów od powstania pierwszej komórki nowotworowej do ujawnienia się choroby zwykle mija kilkanaście lat. Jest więc czas, by w porę zareagować na objawy, które choroba może wywoływać. W przypadku raka płuc szczególnie uważni powinni być palacze. Z badań wynika, że stanowią oni 90 proc. wszystkich chorych. Najlepszym więc sposobem na drastyczne zmniejszenie ryzyka raka płuc jest pożegnanie z dymkiem. Nie każdym jednak to się udaje. Jeśli więc palisz, paliłaś czynnie lub biernie, lepiej wsłuchaj się w swój organizm.

Objawy raka płuc

Objawy raka płuc mogą zmylić nawet nawet wytrawnego diagnostę. Często nasilają się, a potem znikają bez żadnego leczenia (całkiem jak zwykłe przeziębienie). Poza tym są mało charakterystyczne i dość pospolite - mogą wskazywać na zwykła infekcję jesienną. Najczęściej są to:

Kaszel - występuje u ponad połowy chorych. Jeśli guz położony jest centralnie w drzewie oskrzelowym, wtedy kaszel pojawia się bardzo wcześnie, w początkowej fazie choroby. Najczęściej atakuje rano (palacze go lekceważą, bo sądzą, że to "zwykły" kaszel palacza lub przeziębienie). Chrypka – jesienią czy zimą to nic nadzwyczajnego. Jeśli jednak utrzymuje się 2-3 tygodnie, trzeba ją skonsultować z lekarzem. Uczucie zmęczenia - każdemu z nas zdarza się gorszy dzień. Niekiedy wystarczy kryzys w pracy, katar czy choroba dziecka, by nadszarpnąć nadwątlone siły. Jeśli jednak znużenie nie ustępuje mimo wypoczynku, trzeba powiedzieć o nim lekarzowi. Szczególnie jeśli doskwiera ono palaczowi lub eks-palaczowi. Ból w barkach promieniujący do palców jest charakterystycznym objawem guzów zlokalizowanych w górnej części płuca (nowotworów szczytu płuca). Lepiej nie ignorować takich dolegliwości i nie zrzucać ich np. na karb przewiania. Nawracające zakażenia dolnych dróg oddechowych - jeśli pojawiają się u palacza, są wskazaniem do diagnostyki pod kątem raka płuc. Często są one spowodowane naciekiem zamykającym światło oskrzela.

Podejrzewasz raka?

Stosunkowo duże guzy da się wykryć za pomocą zwykłego badania RTG (może je zlecić lekarz POZ). W zdiagnozowaniu raka na wcześniejszym etapie pomocne mogą okazać się: laboratoryjne badanie plwociny oraz biopsja (wykonuje się ją w czasie bronchoskopii).

Leczenie raka płuc uzależnione jest głównie od stopnia zaawansowania nowotworu. Jeśli guz jest we wczesnym stadium, usuwa się zajęty przez raka płat płuca. Większość chorych kieruje się także na radioterapię, rzadziej na chemioterapię. Jeśli choroba jest mocno zaawansowana, wtedy stosuje się tylko leczenie zachowawcze (radio- lub chemioterapię).