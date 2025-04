Kwasy omega-3 i omega-6

W dobrze skomponowanej diecie ilość kwasów omega-3 i 6 powinna być zbilansowana. Kwasy omega-3 nie tylko ograniczają ryzyko zachorowania na raka piersi czy prostaty, lecz także zmniejszają ilość przerzutów. Co z tego wynika? Powinniśmy ograniczyć ilość mięsa, jaj i przetworów mlecznych, a wprowadzić do naszej diety więcej tłustych ryb, siemię lniane i tran. Jeżeli nie chcemy rezygnować z mięsa i jajek wybierajmy produkty ekologiczne. Odstawmy natomiast czerwone mięso, a zastąpmy je aromatycznym węgorzem lub tuńczykiem. Nie zapominajmy też o dodatkach. Stosujmy oliwę z oliwek, olej lniany, ekologiczne masło i margarynę wzbogaconą kwasami omega-3. Zrezygnujemy natomiast z oleju słonecznikowego.

Warzywa

Warzywa powinny stać się podstawą zdrowej diety. Najbardziej pozytywny wpływ na nasz organizm mają warzywa kapustne, czyli brukselka, kapusta pekińska, brokuły i kalafior. Warzywa te przyczyniają się do obumierania złośliwych komórek rakotwórczych. W walce z nowotworami równie dobrze sprawdzają się też warzywa bogate w karoten. Jedzmy więc marchewkę, bataty, dynię, kabaczki, pomidory, buraki a także coraz bardziej popularny w naszych kuchniach szpinak. Te produkty zapobiegają rozprzestrzenianiu się w naszym organizmie jednego z najbardziej złośliwych nowotworów - glejaka. Warto też zacząć przyrządzać potrawy z soi, a być może nawet zastąpić nią czerwone mięso. Wielu z nas martwi się zawartymi w warzywach zanieczyszczeniami i pestycydami. Dowiedziono jednak, że szkodliwość takich produktów jest mniejsza niż pozytywne skutki, jakie naszemu organizmowi jedzenie warzyw. Jednak, jeżeli to możliwe, starajmy się kupować warzywa z ekologicznych upraw.

W naszej warzywnej diecie nie powinno też zabraknąć czosnku, cebuli, pora i szczypiorku. Posiadają one związki siarki, które wspomagają obumieranie komórek raka piersi, okrężnicy, płuc, prostaty a nawet spowalniają rozwój białaczki.

Owoce

Owoce również są ważnym składnikiem naszej diety. Z czerwonych warzyw wybierzmy truskawki, maliny, czarne jagody, borówki i wiśnie. Są one bogate w kwasy elagowe i polifenole, dzięki czemu powstrzymują rozwój komórek rakowych. Zdrowe cytrusy to pomarańcze, mandarynki, cytryny i grapefruity. Ich działanie polega na pobudzaniu wątroby do oczyszczania organizmu z substancji rakotwórczych.

Przyprawy i zioła

Kurkuma to mało popularna w naszej kuchni, ale bardzo zdrowa przyprawa. Doskonale wspomaga działanie chemioterapii. Dzięki niej nawet najbardziej złośliwe komórki rakowe stają się bardziej podatne na leczenie. Podobnie działa również korzeń imbiru. Sprawdza się on też podczas nudności wynikających z chemioterapii.

Zbawienny wpływ na nasz organizm mają również zioła, takie jak mięta, tymianek, majeranek, bazylia i rozmaryn.

Napoje

Napojem mającym najwięcej substancji antyrakowych jest zielona herbata. A to za sprawą katechiny, która jest najsilniejszym produktem spożywczym, ograniczającym tworzenie się przerzutów. Dzięki temu spowalnia postęp nowotworów i powoduje obumieranie komórek rakowych. Wzmacnia też działanie radioterapii i pobudza wątrobę do usuwania komórek rakowych

Kolejnym niezwykle zdrowym napojem jest sok z granatów. Udowodniono, że już jedna jego szklanka dziennie spowalnia rozwój raka prostaty nawet o 67%. Poza tym powinniśmy pić dużo wody mineralnej, do której możemy dodać cytrynę, tymianek, szałwię, skórkę pomarańczy lub mandarynki. Dowiedziono, że skórka mandarynki zawiera substancje, które skutecznie niszczą komórki rakowe w mózgu. Od czasu do czasu zdrowo jest napić się również czerwonego wino (szczególnie pinot noir) lub napar z korzenia imbiru.

Pozostałe produkty

Działanie antyrakowe mają również niektóre grzyby. Szczególnie zdrowe są te, używane w kuchni chińskiej. To shiitake i maitake, które pobudzają do działania obronne komórki naszego organizmu. Równie dobrze w tej roli sprawdzają się również boczniaki, a nawet tak popularne w naszej kuchni pieczarki.

Związki spowalniające rozwój nowotworów zawierają także wodorosty. Możemy je dodawać do sałatek czy zup. Szczególnie godne polecenia są wodorosty nori, które zawierają bardzo dużo kwasów omega-3.

Niestety produktami niewskazanymi przy walce z nowotworem są słodycze. Glukoza zawarta w słodyczach jest pożywką raka. Jeżeli musimy zjeść coś słodkiego wybierzmy gorzką czekoladę.

