Jesteś chuda jak patyk mimo że wsuwasz góry smakołyków? A może ciągle stosujesz drakońskie diety i... tyjesz w oczach? Nie wykluczone, że za twoje problemy z figurą (i nie tylko za nie) odpowiada tarczyca.

Tarczyca – co to jest i jak działa

Tarczyca to niewielki gruczoł wydzielania dokrewnego. Kształtem przypomina motyla. Znajduje się z przodu szyi, poniżej krtani.

Tarczycą zawiaduje mózg. To z niego, a konkretnie z przysadki mózgowej płynie sygnał, że trzeba nasilić lub osłabić produkcję hormonów tarczycy. W roli takiego informatora występuje TSH, czyli hormon produkowany przez przysadkę mózgową. Gdy dociera on do tarczycy, pobudza ją do wytwarzania tyroksyny i trójjodotyroniny (ich wolną, aktywną biologicznie frakcję określa się skrótami FT3 i FT4).

Jeśli we krwi mamy zbyt duże stężenie tych hormonów, wtedy spada produkcja TSH i tarczyca zwalnia obroty. Kółko się zamyka...

Tarczyca – choroby

Z chorobami tarczycy walczy obecnie kilkanaście procent Polaków. Większość z nich to kobiety. One zresztą z natury narażone są na ciągłe huśtawki hormonalne. W przypadku tarczycy w grę wchodzi wahanie poziomu:

tyroksyny i trójjodotyroniny – hormony te sprawują pieczę nad układem nerwowym, odpowiadają też za utrzymanie właściwej temperatury ciała, przemianę materii i prawidłową pracę układu sercowo-naczyniowego, mięśniowego i pokarmowego.

– hormony te sprawują pieczę nad układem nerwowym, odpowiadają też za utrzymanie właściwej temperatury ciała, przemianę materii i prawidłową pracę układu sercowo-naczyniowego, mięśniowego i pokarmowego. kalcytoniny – razem z wydzielanym przez przytarczyce parathormonem reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową. Odpowiada więc za stan naszych kości.

Problemy zaczynają się wtedy, gdy tarczyca wytwarza za małą dawkę hormonów lub produkuje ich za dużo.

Do najczęściej występujących problemów z tarczycą należą:

niedoczynność tarczycy

nadczynność tarczycy

Coraz częściej ujawniają się też choroby o podłożu autoimmunologicznym, czyli wynikające z niewłaściwego działania układu odpornościowego. W przypadku tarczycy jest to:

choroba Hashimoto – może wywołać niedoczynność gruczołu tarczowego;

– może wywołać niedoczynność gruczołu tarczowego; choroba Gravesa-Basedowa – skutkiem jest nadczynność i wytrzeszcz oczu.

Objawy niedoczynności tarczycy

Niski poziom tyroksyny i trójjodotryniny świadczy o niedoczynności tarczycy. Małemu odchyleniu od normy rzadko towarzyszą objawy. Jeżeli jednak niedoczynność się utrzymuje i pogłębia, pacjent może odczuwać:

ciągłe zmęczenie – nieadekwatne do wysiłku;

– nieadekwatne do wysiłku; senność , która nie ustępuje mimo picia sporej ilości kawy albo napojów energetycznych;

, która nie ustępuje mimo picia sporej ilości kawy albo napojów energetycznych; problemy z koncentracją i zapamiętywaniem;

i zapamiętywaniem; osłabienie mięśni;

chroniczne zaparcia;

zmienność nastrojów – zwłaszcza przygnębienie, obojętność i skłonność do depresji;

– zwłaszcza przygnębienie, obojętność i skłonność do depresji; chłód – nawet, gdy jest ciepło ubrany albo przebywa w ogrzanych pomieszczeniach;

– nawet, gdy jest ciepło ubrany albo przebywa w ogrzanych pomieszczeniach; bóle, zaczerwienienie i pieczenie oczu – objawy często przypominają zapalenie spojówek;

– objawy często przypominają zapalenie spojówek; spadek odporności – efektem są częste infekcje;

– efektem są częste infekcje; nadwagę – niedoczynność spowalnia przemianę materii, szczególnie daje się we znaki osobom, które mają tendencję do tycia.

Niski poziom hormonów może się też odbijać na płodności – występują problemy z zajściem w ciążę i jej donoszeniem. A jeśli już się uda – deficyt hormonów może się odbić na rozwoju płodu.

Niedoczynność rzutuje także na nasz wygląd, powodując:

wypadanie włosów;

bladość i suchość skóry;

obrzęk twarzy – stąd wrażenie zgrubienia ("nalania") rysów.

Uwaga! Sygnałem ostrzegającym o nieprawidłowej pracy tarczycy może być powstanie tzw. wola. Jeśli więc zauważysz, że z niewiadomych przyczyn zwiększył ci się obwód szyi idź do lekarza.

Objawy nadczynności tarczycy

Przeciwieństwem objawów niedoczynności, są te, które występują przy nadczynności. Nadmiar FT3 i FT4 może powodować:

podwyższone ciśnienie krwi (zwłaszcza skurczowe), kołatanie serca i przyspieszone tętno;

(zwłaszcza skurczowe), kołatanie serca i przyspieszone tętno; nieuzasadnioną nerwowość , nadpobudliwość i niepokój;

, nadpobudliwość i niepokój; łatwe męczenie się;

bezsenność ;

; biegunki;

uczucie ciągłego gorąca i pocenie się (skóra jest stale wilgotna);

i pocenie się (skóra jest stale wilgotna); nadwrażliwość na światło , pieczenie oczu, a nawet wytrzeszcz;

, pieczenie oczu, a nawet wytrzeszcz; chudnięcie – mimo że ciągle dopisuje apetyt.

Uwaga! Nadczynność może być wywołana także przez guzki (wytwarzane są w nich hormony). Jeśli wyczujesz na szyi zgrubienie, idź do lekarza. Wprawdzie guzki tarczycy rzadko bywają złośliwe, na wszelki wypadek warto je jednak przebadać.

Tarczyca – badania

By stwierdzić ewentualne odchylenia wystarczy zrobić badania krwi i oznaczyć poziom trzech składników:

TSH (tyreotropiny) – już nieprawidłowy poziom tego hormonu często jest przyczynkiem do rozpoczęcia leczenia (zwłaszcza przy współwystępujących objawach niedoczynności tarczycy);

– już nieprawidłowy poziom tego hormonu często jest przyczynkiem do rozpoczęcia leczenia (zwłaszcza przy współwystępujących objawach niedoczynności tarczycy); FT3 i FT4 – (zwłaszcza FT4).

Jeśli występują odchylenia od normy, lekarz może zlecić także:

USG tarczycy – by ocenić wielkość gruczołu i sprawdzić, czy są na nim guzki;

– by ocenić wielkość gruczołu i sprawdzić, czy są na nim guzki; RTG klatki piersiowej – zdjęcie pokaże, czy tarczyca nie rozrasta się do środka (może uciskać na drogi oddechowe);

– zdjęcie pokaże, czy tarczyca nie rozrasta się do środka (może uciskać na drogi oddechowe); scyntygrafię – pacjent pije płyn z izotopem jodu. Gdy tarczyca go wchłonie, emituje promieniowanie. Rejestruje je kamera. Utrwalony przez nią obraz pozwala ocenić zdolność tarczycy do wychwytywania i gromadzenia jodu;

– pacjent pije płyn z izotopem jodu. Gdy tarczyca go wchłonie, emituje promieniowanie. Rejestruje je kamera. Utrwalony przez nią obraz pozwala ocenić zdolność tarczycy do wychwytywania i gromadzenia jodu; biopsję cienkoigłową – badanie wykonuje się w przypadku wykrycia guzka. Pobiera się igłą próbkę komórek tarczycy i sprawdza pod mikroskopem, czy nie występuje nowotwór lub stan zapalny.

Dalsze postępowanie zależy od wyników. Z reguły jednak:

przy niedoczynności – wystarczy, jeśli pacjent przyjmuje brakujące dawki syntetycznych hormonów, pomocna bywa też odpowiednia dieta (zwłaszcza,gdy niedoczynność tarczycy jest objawem choroby Hashimoto).

– wystarczy, jeśli pacjent przyjmuje brakujące dawki syntetycznych hormonów, pomocna bywa też odpowiednia dieta (zwłaszcza,gdy niedoczynność tarczycy jest objawem choroby Hashimoto). przy nadczynności – stosowana jest terapia radioaktywnym jodem lub lekami hamującymi syntezę hormonów tarczycy. Czasem konieczna bywa też operacja polegająca na częściowym lub całkowitym usunięciu tarczycy.

