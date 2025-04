Diagnostykę tarczycy najczęściej zaczyna się od sprawdzenia poziomu TSH. Skrótem tym określa się produkowany przez przysadkę mózgową hormon tyreotropowy.

Reklama

Jego wyższe stężenie we krwi jest dla tarczycy sygnałem, że powinna się intensywniej wziąć do roboty i nasilić produkcję własnych hormonów:

T4 – czyli tyroksyny

T3 – trójjodotyroniny.

Dla odmiany – gdy tarczyca pracuje zbyt intensywnie, poziom TSH we krwi spada. Ma to być sygnałem do jej wyciszenia.

Znajomość tych mechanizmów przydaje się zwłaszcza przy diagnozowaniu

niedoczynności tarczycy – TSH jest wtedy z reguły podwyższone, a poziom tyroksyny za niski);

– TSH jest wtedy z reguły podwyższone, a poziom tyroksyny za niski); nadczynności tarczycy – TSH spada wówczas poniżej normy, a podnosi się poziom trójjodotyroniny.

Idziemy na badania

Dostałaś skierowanie na badanie TSH? A może zostało ono rozszerzone o hormony tarczycy: T4 lub T3 (albo tzw. wolne frakcje tych hormonów czyli FT4 i FT3)? Do przeprowadzenia badania konieczne jest pobranie krwi.

Choć nie ma całkowitego przeciwwskazania, by przed nim coś zjeść, zaleca się jednak zrobić to na czczo (minimum 8 godzin od ostatniego posiłku). Po wypiciu szklanki wody .

(minimum 8 godzin od ostatniego posiłku). . Na pobranie krwi przyjdź rano – w godzinach od 7 do 10. TSH wydzielane jest bowiem pulsacyjnie (najwyższe wartości osiągając między godziną 23, a 4 rano).

Jeżeli przyjmujesz leki...

...skonsultuj się wcześniej z lekarzem, czy masz je zażyć przed badaniem czy dopiero po pobraniu krwi.

Na poziom TSH mogą mieć wpływ np. leki przeciwdepresyjne czy sterydy. Co ciekawe, suplementowany przy niedoczynności tarczycy hormon (lewotyroksyna) nie ma wpływu na wynik. Jeżeli jednak oprócz TSH sprawdzamy także T4 lub T3 (albo ich wolne frakcje FT4 i FT3), wtedy większość lekarzy zaleca przyjęcie leku dopiero po pobraniu krwi.

Reklama

Polecamy!

Masz niedoczynność tarczycy? Tego lepiej nie jedz! – ostrzegają. Czy mają rację?

Czy do USG tarczycy trzeba się przygotować?

Jakie hormony najlepiej zbadać w ramach diagnostyki zaburzeń tarczycy?