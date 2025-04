Objawy nadczynności tarczycy

Znaczna część osób z nadczynnością tarczycy czuje osłabienie i łatwo się męczy nawet przy niewielkich wysiłkach fizycznych. W zaawansowanej chorobie widać zaniki mięśni. Ze względu na znaczne osłabienie ich siły, chorzy mogą mieć trudności z wykonaniem codziennych czynności.

Charakterystyczne dla nadczynności tarczycy jest utrzymujące się uczucie ciepła, które może (ale nie musi!) być związane z podwyższeniem temperatury ciała. W skrajnych sytuacjach możemy mieć do czynienia z wysoką gorączką niereagującą na leki przeciwgorączkowe.

Układ nerwowy i stan psychiczny

Chorzy odczuwają niepokój i łatwo się denerwują. Bywają pobudzeni i nadmiernie aktywni ruchowo, obserwuje się drżenie ich rąk. Mogą mieć trudności w skupieniu uwagi. Pojawia się bezsenność. W bardzo nasilonej chorobie charakterystyczne są drgawki i utrata przytomności.

Skóra, włosy, paznokcie, oczy

Skóra w nadczynności tarczycy jest zwykle ciepła, nadmiernie gładka („aksamitna”), lekko zaczerwieniona i wilgotna. Chorzy zazwyczaj nadmiernie się pocą. Włosy bywają cienkie i łamliwe, mogą wypadać w większych ilościach. Paznokcie mogą być cienkie i podatne na złamania. Chorzy często mają szeroko (szerzej niż normalnie) otwarte powieki, co sprawia wrażenie wytrzeszczu gałek ocznych.

Układ sercowo-naczyniowy i oddechowy

Nierzadkie jest uczucie przyspieszonego lub nierównego bicia serca. Jeśli akcja serca jest bardzo szybka lub nierówna mogą pojawić się objawy niewydolności serca.

Należą do nich m.in.:

zasłabnięcia,

omdlenia,

duszność,

obrzęki kostek i podudzi,

bóle w górnej części brzucha,

nudności,

wymioty,

podwyższone ciśnienie tętnicze.

Charakterystyczny jest wzrost ciśnienia skurczowego przy niskim ciśnieniu rozkurczowym. Pojawia się więc duża różnica między jednym, a drugim ciśnieniem.

Układ pokarmowy

Chorzy zazwyczaj mają zwiększony apetyt. Jedzenie większych ilości pokarmów nie powoduje jednak wzrostu masy ciała. Wręcz przeciwnie – chorzy zwykle chudną z powodu nasilonej przemiany materii. Przyspieszona perystaltyka powoduje częstsze wypróżnienia. Może pojawić się biegunka.

Układ rozrodczy

U kobiet często dochodzi do zaburzeń miesiączkowania. Miesiączki są rzadkie, nieraz zupełnie zanikają. Nie oznacza to jednak, że nie dochodzi do jajeczkowania. Kobieta może zajść w ciążę. U mężczyzn mogą się pojawić problemy ze wzwodem. Może też dojść do powiększenia sutków. U obu płci zdarza się obniżenie libido.

Wole

U części chorych dochodzi do powiększenia tarczycy, czyli pojawienia się wola. Wole może być widoczne na szyi pod postacią obrzęku, opuchnięcia lub guza w dolnej części szyi, tuż nad mostkiem. Rzadko powiększona tarczyca uciska na tchawicę i przełyk, powodując odpowiednio duszność bądź kłopoty z połykaniem.

